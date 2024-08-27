Экологичный подход к обустройству месторождений отмечен национальной премией Нефтяная компания стала лауреатом национальной премии «Экотех-Лидер 2024». 27 августа, 07:25 Нефтяная компания получила наивысшую оценку в номинации «Рациональное использование земель». Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

«Газпром нефть» одержала победу в номинации «Рациональное использование земель» за природосберегающие технологии, которые применяются при бурении и создании инфраструктуры на удалённых участках Восточной и Западной Сибири.

При реализации крупных проектов компания использует блочно-модульные технологии, безамбарное бурение и другие решения для разработки месторождений в гармонии с природой. Комплексный подход уже сегодня применяется в Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии и Иркутской области.

На месторождения доставляется российское блочно-модульное оборудование в максимальной готовности и собирается как конструктор. Это ускоряет начало добычи и в два раза сокращает площадь застройки. При строительстве скважин поднимаемая на поверхность порода сразу вывозится для переработки и применения в качестве строительного материала. Это позволило отказаться от использования земель для хранения продуктов бурения.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

Премия проводится при поддержке общественного совета Минприроды России, Торгово-промышленной и Общественной палат России. Награда вручается за лучшие проекты устойчивого развития и внедрение экологических технологий для рационального использования природных ресурсов.

- Ответственное отношение к окружающей среде – один из приоритетов нашей компании. Компания ежегодно высаживает миллионы деревьев и восполняет популяцию редких и исчезающих видов рыбы по всей России. В своих проектах мы не только внедряем передовые решения для экологичной добычи, но и разрабатываем собственные технологии и подходы, которые входят в число лучших отраслевых практик. Престижная премия является важной оценкой эффективности выбранных нами инструментов со стороны профессионалов, — рассказал начальник департамента по добыче компании Сергей Доктор.

Авторы Валерия Мишина