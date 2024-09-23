Ожирение, диабет, акне: подросток у эндокринолога В переходном возрасте крайне важно следить за состоянием здоровья ребёнка. Часто родители не понимают, как общаться с подростком. Эндокринолог Екатерина Казачкова дала несколько важных советов для родителей и подростков. 22 сентября, 21:35

"Подростковый возраст — это пересечение взрослого и детского организма. И если все гормоны правильно запускаются, мы получаем девушку и парня, то есть у нас приобретаются половые признаки", — поясняет специалист.

Девочки созревают раньше, как правило, с 13 лет, мальчики позже — годам к 15-16. Но важно, чтобы вовремя произошёл выброс тестостерона: если вдруг этого гормона у мальчиков, например, не хватает, то нужно понять причину, почему это так. То же самое касается нарушения менструального цикла у девочек.

Акне — проблемы с кожей. Гормональный фон. Лишний вес. Это три главные проблемы, с которыми сталкиваются подростки. Лишний вес — огромная проблема, он мешает что девочкам-, что мальчикам-подросткам правильно созревать.

Как помочь подростку скинуть лишний вес?

Крайне важно выработать схему питания. Минимизировать сахар, газированные напитки, фастфуд, сократить количество перекусов. Сделать так, чтобы половину каждой порции составляли овощи вместо хлеба. Это база любого питания. Но нельзя это делать из-под палки. В семье нужно выработать культуру питания. Не стоит забывать и то, что пить лучше не соки, а чистую воду.

"Что такое акне? Это гормональный бум, который происходит в организме, и фолликулы оказываются к этому не готовы. Они начинают синтезировать больше кожного сала — и всё это выражается на коже подростков", — поясняет специалист.

Если акне проявляется сильно, также будет правильным показаться специалисту и сдать анализы на гормоны.

Как отслеживать и профилактировать диабет у подростков?

Сахарный диабет — это частая проблема. Но подростки в меньшей опасности: обычно диабет или проявляется у детей 7–10 лет, или заявляет о себе позже — во взрослом возрасте. Одной из причин могут быть также неправильное питание или гормональные сбои, провоцирующие лишний вес.

У современных родителей действительно большая проблема — неумение составить план питания и образа жизни ребёнка.

"У меня была девочка, которая резко набрала лишний вес. Но раньше она занималась спортом — две тренировки в день. И когда она бросила спорт, вес пошёл вверх. Просто родители не заместили её спорт ничем, и, конечно, той энергии, которую она получала из пищи, стало просто некуда уходить, кроме как в жир", — замечает специалист.

Как родителям научить детей правильно питаться?

Только собственным примером, уверена врач. Если родители едят хлеб с сосисками, ребёнок будет есть то же.

Какие сигналы говорят о том, что у ребёнка проблемы со здоровьем?

Лишний вес — первый тревожный звонок для всех. Сбой циклов у девочек. Всё остальное индивидуально. Не стоит бояться показать подростка специалисту: как правило, к 16 годам врач уже может сделать выводы о здоровье подростка. И, конечно, нужно беседовать с ребёнком о его проблемах, самочувствии и желаниях. Потому что лишний вес часто может быть проявлением и психологических трудностей подростка.

Благо сегодня существует большое количество ресурсов, которые помогут им и подскажут, с чего начать. Список порталов, куда можно обратиться за квалифицированной помощью как родителям, так и подростку совершенно бесплатно:

Институт детской эндокринологии

endocrincentr.ru/departments/institut-detskoy-endokrinologii Телефон: +7 495 500-00-90

Первый в России портал всесторонней поддержки пациентов с сахарным диабетом diabet.ru Телефон: 8 800 300-60-84

Авторы Артур Матвеев