Мать и сестра певицы Мэрайи Кэри умерли в один и тот же день

Мэрайя Кэри знаменита как одна из самых успешных и влиятельных певиц в истории поп-музыки. Она известна своим уникальным голосом, который охватывает пять октав. На счету певицы множество наград, включая Грэмми, American Music Awards и Billboard Music Awards. А её хит «All I Want for Christmas Is You» стал настоящим гимном американского Рождества.