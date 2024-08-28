Две управляемые авиабомбы ВСУ сбиты в Курской области

Две украинские управляемые авиационные бомбы сбиты системами противовоздушной обороны РФ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Напомним, утром 28 августа в Курской области более пяти раз объявлялась ракетная опасность. В последний раз — в 11.15 мск.