Осторожно, БИО! Биоразлагаемые пакеты из супермаркетов опаснее обычных и не разлагаются? Life.ru прошёлся по крупнейшим супермаркетам, чтобы выяснить, действительно ли биоразлагаемая упаковка разлагается так, как обещают производители. 2 сентября, 12:01 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARIMAG

Каждый день в топе новостей одна-две непременно касаются экологии. А точнее сказать, «экологичности». Страшилки сменяют неожиданные спасительные решения учёных: вот найдены микроорганизмы, «поедающие» сложные полимеры, вот создали стаканчик для кофе из кофейного жмыха, а вот и пластик стали делать биоразлагаемым. Но недавно научно-популярное издание Naked Science проверило россиян на экологическую осведомлённость. Выяснилось, что респонденты почти ничего не знают о том, что такое биоразлагаемые пакеты, упаковка и посуда.

Продаём что-то точно экологичное

Здесь я оговорюсь, что взял для своего «расследования» биопакеты, поскольку они чаще встречаются в магазинах, чем посуда или что-то ещё. Только в одном крупном супермаркете я нашёл набор биотарелок и столовых приборов. Гораздо больший выбор посуды с приставками эко- и био- есть на маркетплейсах. Реклама обещает, что такая одноразовая утварь идеально подходит для вечеринок, фуршетов, пикников на природе… В итоге многие просто бросают использованные тарелки, вилки, ножи в лесу и в водоемы. А что, «био» же!

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

«Какой пакет возьмёте: обычный пластиковый или биоразлагаемый?» — кассир спросила вкрадчиво, что мне сразу показалось — проницательная женщина прямо-таки проверяет меня на человеческие качества. Конечно, выбрал "экологичный" пакет. Ещё в нескольких супермаркетах разных торговых сетей разжился пакетами, от которых, судя по надписям, природе сплошная польза. Вообще, повсеместное употребление различными производителями "био" и "эко" развлекло бы своим разнообразием любого филолога. Мою экосознательность порадовали «экобезопасные биопакеты» — звучит практически как удобрение.

О том, что биоупаковка и биопосуда не могут разлагаться сами собой и наносят непоправимый вред окружающей среде, если не утилизируются в специальных условиях, знают единицы. Я спросил сотрудников магазина, что делать с майками для продуктов после использования, но однозначного ответа не получил. Один предположил, что их можно просто выбросить, и они «растворятся при взаимодействии со светом», другой посоветовал выбрасывать их в контейнер для пластика. «Но это же не пластик, а био!» — возразил я. Ещё один признался, что не очень разбирается, но на сайте сети вроде бы «про это было».

Пока выводы такие: торговым сетям пора провести с сотрудниками тренинг по экологии, а мне — провести свое «комнатное» исследование. Биоразлагаемые пакеты разлагаются не сами по себе, а

требуют своего подхода к утилизации, о чем знают «не только лишь все».

Домашнее компостирование как стиль жизни

Как известно, гибкая упаковка (а пакеты-майки — это именно она) — прекрасный носитель информации. Вот, что несли участники моего исследования.

Биоразлагаемые пакеты из трёх российских супермаркетов. Уже скоро будет понятно, на самом ли деле они "био". Фото © Life.ru

Пакет № 1

Информация: «100% биоразлагаемый из кукурузного крахмала», «Пакеты биоразлагаемые из биополимера, предназначенные для упаковывания и транспортирования пищевых продуктов, промышленной продукции, товаров народного потребления, отходов и мусора». Материал: биополимер марки Mater-Bi. Пакет из крахмала кукурузы полностью разлагается при компостировании. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

Далее следуют пиктограммы: «Евразийское соответствие», «Выбросить в мусорное ведро», «Для пищевых продуктов», знак рециклинга с цифрой 7 и подписью «Other» (другой), знак с цветком и надписью «HOME / OK compost».

Пакет на ощупь пластичный, тонкий, гладкий.

Всё-таки очень противоречивые сообщения. Вроде бы надо выбросить в мусор (пиктограмма, сообщение на пакете). Но, получается, чтобы он разложился, надо компостировать. И почему он будет разлагаться дольше, чем обычные пакеты? Кстати, обозначение рециклинга с цифрой 7 такое: «прочие полимеры или смеси различных пластиков».

Фото © Life.ru

Пакет № 2

Логотип: «БИОразлагаемый / Сохраним природу вместе». Пиктограммы: «Евразийское соответствие», знак рециклинга с цифрой 2 и буквами HDPE, для пищевых продуктов, добровольная сертификация Ростеста. Тонкий, однородный, хрустящий, непластичный.

Почему он биоразлагаемый, конечно, непонятно. Судя по маркировке, это просто плотный полиэтилен, который можно переработать вторично, а выбросить его надо в контейнер для пластика. Получается, никакого «биоразложения» в нём быть просто не может. Как нет белка в воде, а глютена в мясе.

Фото © Life.ru

Пакет № 3

Информация: «До 20% recycled / изготовлено с использованием переработанных полимеров», знак рециклинга и надпись: «Используйте повторно этот пакет для сбора перерабатываемого мусора без следов пищи: пластика, стекла, металла, бумаги и картона». «Пакет из полимерных плёнок». Изготовлено в соответствии с ТУ. Для пищевых продуктов. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев. Пиктограммы: «Евразийское соответствие», «Выбросить в мусорное ведро», «Для пищевых продуктов», знак рециклинга с цифрой 2 PE-HD.

Пакет непластичный, хрустящий с вдавленными точками на расстоянии 2 мм по всей площади. Здесь есть хотя бы конкретика о переработке и назначению. Можно сдать в контейнер для пластика.

Фото © Life.ru

В воздухе запахло гринвошингом

В воздухе уже отчётливо пахнет гринвошингом — вот что первым пришло на ум, когда я заполнил таблицу. Но продолжил копать — в буквальном смысле. Пакет №1 и пакет №2 (на них было написано о биоразложении) разрезал пополам. Одну половину закопал на даче в ящике для компоста, вторую выложил с остальными пакетами на своём экополигоне — балконе, который находится как раз на солнечной стороне.

Пока мои опытные образцы пытались приобрести новое агрегатное состояние в компостной куче и на солнце, я решил узнать, что будет, если в биоразлагаемые пакеты просто собрать домашний мусор (как, вероятно, большинство и делает) и выбросить в обычный мусорный контейнер.

Фото © Life.ru

Не пакет, а попкорн какой-то!

Прошёл месяц с начала моего эксперимента, а лето в средней полосе России выдалось вполне тропическим. И я решил приоткрыть «дверь в мир компоста», точнее, окошко в ящике, где пытался биоразложить образцы №1 и №2. Особая надежда у меня была на первый, ведь судя по надписям на нём, это был не пакет, а практически попкорн.

Увы, оба пакета оказались невредимы, не стали более хрупкими и не претерпели каких-то иных физических изменений. Может, я что-то сделал не так? С этим вопросом обратился к специалистам.

— Метод компостирования, о котором идёт речь в отношении биополимеров, — процесс анаэробный, то есть бескислородный. Поэтому биоразлагаемую упаковку нужно специальным образом компостировать при соблюдении всех параметров: температуры, давления, количества солнечного света и самое главное — наличия нужных бактерий. — говорит эколог, ведущий самого крупного в России YouTube-канала об экологии «Сортировочная» Жора Каваносян. — В России инфраструктуры для этого нет и создавать ее бессмысленно, это очень дорого и никогда не окупится. А ещё для этого надо, чтобы все покупатели дружно сдали биоразлагаемые пакеты даже не просто в бак для пластика, а в какой-то другой, отдельный контейнер о существовании которого я никогда не слышал. Иначе это не сработает. Так что надписи о биоразлагаемости на пакетах — чистой воды гринвошинг.

И таких экспериментов с «биопакетами», оказывается, по сети гуляет немало. Вот один из них, кстати. Выводы такие же, как и у меня на балконе.

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Что важно знать о биополимерах

Пластик изготавливают из двух групп веществ: побочных продуктов переработки нефти и газа или биосырья. Последнее — растительного происхождения. Крахмал, целлюлоза, масла — всё это добывают из сельскохозяйственных культур. В Россию сырьё для промышленного производства биополимеров привозят из Латинской Америки, где много сахарного тростника. Это очень дорого, поэтому настоящих биополимеров в нашей стране, по сути, нет. Ну или их очень мало.

Биопластики могут быть биоразлагаемыми (компостируемыми) или оксоразлагаемыми.

Первые со временем распадаются на углекислый газ, воду, метан, биомассу. Но это возможно, если биопластик компостировать. Без этого он будет разлагаться столько же времени, сколько и обычный. Такие «биоматериалы» нельзя переработать. А если такой пакет попадает в кучу обычных, то может испортить всю партию переработки и засорить оборудование. Всё потому, что в биоразлагаемых материалах есть частицы, которые не плавятся, а начинают гореть, поджигая всю порцию переработки.

Оксоразлагаемые — это традиционные виды пластика со специальными добавками, которые ускоряют распад материала под воздействием солнечного света, тепла и кислорода. Их нельзя отправлять на полигоны. Под воздействием кислорода такой пакет распадается на микропластик, а добавки, отвечающие за оксоразложение, токсичны.

Самое неприятное

То есть, как можно понять, самое неприятное может произойти (и происходит!), если биополимеры и обычные полимеры, выдающие себя за био, смешаются в одной компостируемой массе. Одни разложатся, а другие — нет. И если в них добавлена ещё оксоприсадка, дело совсем плохо. Пакет окислится и не разложится, а распадётся на микропластик.

Сортировка мусора на территории мусоросортировочного комплекса. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

— Представьте себе, на перерабатывающем предприятии в партию обычных пластиковых пакетов, предназначенных для переплавки, попал такой «биоразлагаемый», — говорит доцент университета ИТМО Денис Байгозин. — Температура плавления обычного пластика — 110 градусов по Цельсию. А вот композитный пакет к этому моменту уже горит. Вспыхивает — и поджигает всю партию собранного вторсырья. Работа завалена, предприятие терпит убытки.

К таким же выводам пришли учёные Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова и Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН. Они исследовали пакеты с маркировкой «биоразлагаемые». За три месяца компостирования их образцы не подверглись биологическому разложению. Комментируя результат, автор исследования, ведущий научный сотрудник научной лаборатории «Перспективные композиционные материалы и технологии» «Плешки» Елена Масталыгина уточнила: пакеты представляли собой не природный биоразлагаемый полимер, а обычный полиэтилен, «разбавленный» 1% так называемой оксодобавкой.

Что будет, если закопать много оксоразлагаемых полимеров, понятно. Они отравят почву и грунтовые воды. Оксопластики не подходят ни для компостирования, ни для переработки, а в странах Европы вообще запрещены.

Пакет с пакетами

Но что же делать с пластиком? Во-первых, убедиться, что пиктограмма рециклинга на упаковке имеет цифру 1, 2 и 5 — эти виды полимеров у нас принимают на переработку вообще без проблем.

Контейнеры для раздельного сбора мусора. Фото © ТАСС / Роман Балаев

Во-вторых, вам надо будет снять этикетки и отмыть тару. Да, потратить время, воду и, возможно, электричество. Не очень приятно, но реально.

В-третьих, надо найти место, куда в вашем городе можно отнести пластик во всех его видах и

проявлениях: такие контейнеры есть в каждом втором дворе в крупных городах, а в населенных пунктах поменьше они точно встретятся по пути на работу или в школу.

Но если вы действительно хотите сделать природе лучше — не берите пакет на кассе вообще и сложите все в свою сумку или рюкзак. Это самое экологичное и не требует от вас никаких вложений. Если вы пришли в магазин с пустыми руками — возьмите обычный пластиковый. Используйте его несколько раз (да, заведите пакет с пакетами!), а потом сдайте на переработку. Ну или используйте многоразовую авоську. А всё биоразлагаемое стоит обходить стороной (если вы, конечно, не в Бразилии) — ничего кроме гринвошинга в нем нет, во всяком случае свой вывод я уже сделал.

Авторы Евгений Кузнецов