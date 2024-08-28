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28 августа, 10:16

Объявлены лауреаты премии «Золотой луч» – 2024

В Москве прошла церемония награждения победителей Национальной премии «Золотой луч» – 2024. Это конкурс среди телеканалов, транслируемых посредством спутниковых, кабельных операторов и в сети интернет на территории РФ и за рубежом на русском языке.

За званием лучших в своём деле боролись телеканалы всей страны. Всего было 26 номинаций. Работы конкурсантов оценивали профессиональное жюри – мэтры российской тележурналистики. В номинации «Телеканалы: информация и публицистика» победителем стал телеканал «Известия». Эта награда стала для наших коллег не первой. Ранее «Известия» одерживали победу в двух номинациях: «Открытие года» и «Телеканалы: информация и публицистика».

Также победителями премии были объявлены «Москва 24» в номинации «Оформление телеканала», онлайн-кинотеатр Okko в номинации «ОТТ-сервис», а телеканал МИР24 получил спецприз ФГУП «Космическая связь» «За вклад в формирование и развитие евразийского информационного пространства».

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Сайт Национальной Ассоциации Телерадиовещания (НАТ)

Алексей Берковиц
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