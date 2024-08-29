На валютном рынке растёт напряжённость: каким будет курс рубля с 1 сентября На внебиржевом валютном рынке неспокойно. Спрос оказался выше предложения. Курс валют вышел на двухмесячный максимум. С 1 сентября обстановка может оказаться ещё интереснее. К какой отметке подойдёт курс рубля? 28 августа, 21:23 С 1 сентября изменится курс рубля. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Чем интересна обстановка на валютном рынке в конце августа

На биржевом рынке валют относительно спокойно. Юань торгуется в рамках 11,5–12. Фьючерсы на доллар и евро — 89,3 и ниже 99. Скорее всего, на этом уровне они останутся и в начале осени. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— А вот на внебиржевом рынке напряжённо на фоне локального дефицита ликвидности. Спрос выше предложения, и иностранные валюты продолжают курсировать на двухмесячных максимумах: доллар — у 91,5, а евро — на 102,3. Судя по валютным фьючерсам на бирже, участники срочного рынка не ждут длительного и значительного ослабления рубля, — обратил внимание Михаил Зельцер.

Рубль демонстрирует повышенную волатильность, колеблясь около отметки 90 рублей за доллар. На конец августа курс доллара составляет 90,50 рубля, евро — около 100 рублей, а юань — около 11,85 рубля. Интересно отметить, что большинство торгов сейчас происходит в паре юань / рубль, что отражает преобладание сделок в национальных валютах. На токсичные валюты сейчас мало кто обращает внимания, поскольку торги проходят на внебиржевом рынке. Так охарактеризовал обстановку финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Среди важнейших факторов влияния стоит отметить прохождение пика налоговых выплат, который пришёлся на 28 августа и оказал влияние лишь на юань, — добавил Владислав Антонов.

Август традиционно считается опасным месяцем для курса рубля. На этот раз сильного обрушения не произошло, но это не значит, что в сентябре будет так же. Решение ЦБ по ключевой ставке 13 сентября будет иметь определяющее значение для курса рубля. Повышение ставки может укрепить рубль. На этот момент обратил внимание частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Для повышения ключевой ставки действительно есть предпосылки. Как следует из данных Банка России, в июле 2024 года в Москве годовая инфляция увеличилась и составила 9,99% после 9,45% в июне.

— В Центральном федеральном округе и по России в целом годовая инфляция тоже выросла и составила 9,45% и 9,13% соответственно. Повышение столичной инфляции связано с ростом издержек отдельных производителей продовольственных товаров. Сказалась и индексация тарифов на жилищные и коммунальные услуги, — пояснили в Центробанке.

Владислав Антонов отметил, что сохраняющиеся проблемы с международными платежами из-за санкций продолжают оказывать давление на рынок. При этом низкая ликвидность рынка позволяет Центральному банку корректировать курс валют с помощью точечных мер. Регулятор пока не вмешивается, так как доллар торгуется ниже 100 рублей. Не стоит забывать и о влиянии нефтяного рынка: цена на нефть марки Brent колеблется около 79,81 доллара за баррель, что также отражается на курсе рубля.

Каким будет курс валют с 1 сентября

В начале сентября доллар и евро могут быть ниже на пару процентов. Курс их будет на уровне цен, где сейчас находятся фьючерсы. Такой прогноз сделал Михаил Зельцер.

Он обратил внимание, что жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка положительно влияет на российскую валюту. Соответственно, даже если ключевая ставка и не будет поднята 13 сентября, то продолжительно высокая стоимость фондирования продолжит поддерживать рубль.

На рубль в текущих условиях неизменно в большей степени будут влиять монетарная политика банка России, свобода осуществления трансграничных платежей и, как следствие, спрос на иностранную валюту, мировые цены на энергоносители и способность России их продавать, а также торговый баланс. Рубль, вероятно, к концу года будет находиться в диапазоне 85–90 рублей за доллар США. Так считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Руслан Дында.

Фёдор Сидоров считает, что курс рубля к доллару будет продолжать колебаться в ближайшие недели в диапазоне 90–95. А курс евро может колебаться от 100 до 105. В случае повышения ключевой ставки рубль может укрепиться в короткой перспективе. Однако, если повышение будет незначительным или ЦБ примет решение о сохранении ставки, курс доллара и евро может продолжить рост. При этом рынок может реагировать на любые важные новости, связанные с экономикой и политикой.

— В краткосрочной перспективе ожидается, что курс доллара продолжит колебаться около 90 рублей. Для евро актуальный уровень 100 рублей в то время, как юань может остаться в диапазоне до 11,75–12,25 рублей. Эти уровни учитывают ряд ключевых факторов, влияющих на рынок, — рассказал Владислав Антонов.

Риски ослабления позиций национальной валюты были уравновешены высоким спросом на неё со стороны экспортёров в период налоговых выплат, а также общей слабостью американского доллара на мировом валютном рынке. Дополнительную поддержку рублёвым инструментам может оказать возобновление позитивной динамики цен на углеводороды. Такое мнение высказал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

— В ближайшую неделю рубль может ослабеть до значений 96,4 рубля за доллар. Сентябрь для рубля будет непростым, — считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Авторы Нина Важдаева