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29 августа, 09:51

Песков анонсировал участие Путина в Восточном экономическом форуме

В предстоящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) традиционно примет участие президент России Владимир Путин. Запланирована обширная программа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас ведётся активная подготовка к форуму во Владивостоке. Готовится к этому и президент. Там будет обширная программа, в том числе и международная», — анонсировал представитель Кремля.

По его словам, о грядущих международных мероприятиях в скором времени расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков. Также Песков упомянул об обязательном пленарном заседании, на котором выступит Путин.

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Напомним, Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В рамках деловой программы состоится примерно 100 различных мероприятий. Они будут разделены на семь тематических блоков. Среди ключевых тем направления «Люди, образование и патриотизм» – привлечение талантливой молодежи и создание условий для их развития в регионах.

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Life.ru

Александр Юнашев
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