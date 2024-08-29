Песков анонсировал участие Путина в Восточном экономическом форуме
В предстоящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) традиционно примет участие президент России Владимир Путин. Запланирована обширная программа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сейчас ведётся активная подготовка к форуму во Владивостоке. Готовится к этому и президент. Там будет обширная программа, в том числе и международная», — анонсировал представитель Кремля.
По его словам, о грядущих международных мероприятиях в скором времени расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков. Также Песков упомянул об обязательном пленарном заседании, на котором выступит Путин.
Напомним, Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В рамках деловой программы состоится примерно 100 различных мероприятий. Они будут разделены на семь тематических блоков. Среди ключевых тем направления «Люди, образование и патриотизм» – привлечение талантливой молодежи и создание условий для их развития в регионах.
Life.ru