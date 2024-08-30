Студенты колледжей и техникумов приняли участие в мастер-классах и экскурсиях на Форуме СПО в Калуге

Мероприятие собрало представителей органов власти, бизнес-сообщества, образовательных организаций и экспертов, которые обсудили развитие среднего профессионального образования.

Активными участниками форума стали представители молодежных медиацентров колледжей и техникумов. Участники медиацентров из Краснодарского архитектурно-строительного колледжа, Колледжа техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева, колледжа «Коломна» и Донского политехнического колледжа развивали медианавыки на полях форума.

Елизавета Горлач, студентка Краснодарского архитектурно-строительного колледжа: «Занятия в Медиацентре дают мне возможность постоянно развиваться в сфере, не связанной с моей профессиональной деятельностью. Я – архитектор, но когда беру интервью у интересных спикеров, то открываю для себя много нового».

В рамках форума прошли различные мероприятия для студентов СПО, включая мастер-классы от VK и Российского общества «Знание», экскурсии по Технопарку. Студенты посетили проектные сессии, познакомились с лучшими педагогами, финалистами конкурса «Мастер года».

Форум СПО в Калуге стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов среднего профессионального образования и формирования новых подходов к подготовке специалистов, готовых к вызовам современного рынка труда.

Организаторами форума выступают Министерство просвещения РФ и Институт развития профессионального образования при поддержке Правительства Калужской области.