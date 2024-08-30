В метро Москвы и Петербурга МегаФон обнулит интернет С 1 сентября мобильный интернет оператора в метро двух крупнейших городов страны станет безлимитным для всех абонентов, на тарифах которых подключены пакеты гигабайтов. 30 августа, 06:00 С 1 сентября мобильный интернет в метро станет безлимитным. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grusho Anna

Чтобы трафик обнулился, достаточно спуститься в метро, и пакеты в тарифе абонента не будут расходоваться на всём протяжении поездки до выхода пассажира на поверхность.

В прошлом году метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга суммарно перевезли почти 2,7 млрд пассажиров. Большая их часть в дороге смотрит сериалы, листает соцсети и слушает музыку, расходуя лимитированные гигабайты мобильного интернета внутри тарифа. С 1 сентября 2024 года — на старте делового и учебного сезона, когда в подземном транспорте вырастает пассажиропоток, — МегаФон отключает своим абонентам расход трафика.

Мобильный интернет в метро двух столиц используется всё активнее. С начала года объём трафика в столичной подземке вырос на 115%, в петербургской — на 48%. Это связано в том числе и с наплывом туристов в летний период. Причём в Москве чаще можно встретить гостей из Санкт-Петербурга, а в Петербурге — москвичей.

В столичном метро мужчин оказалось на 17% больше женщин, а самый часто встречающийся возраст пассажиров — 36–46 лет. В подземке Санкт-Петербурга ситуация иная: здесь женщин можно встретить на 2% чаще, а пассажиров больше в возрасте 46–65 лет. Более 53% всего трафика в подземках приходится на Telegram, «Кинопоиск», «ВКонтакте» и YouTube.

МегаФон постоянно отслеживает уровень нагрузки на сеть в метро двух столиц. Так, в метрополитене Санкт-Петербурга с начала года специалисты модернизируют оборудование на станциях, в вестибюлях и внутри тоннелей. Инженеры продолжат основные работы до октября и будут постепенно вводить в эксплуатацию новые мощности. Уже сейчас абоненты МегаФона могут почувствовать увеличение скорости передачи данных на Московско-Петроградской ветке питерского метро на 20%.

Для более широкого покрытия и устойчивого сигнала МегаФон использует в метро единую антенно-фидерную систему, в основе которой — высокочастотный излучающий кабель, внешне неотличимый от привычных электропроводов на стенах подземки. Через поперечные прорези на нём излучается радиосигнал, который напрямую связывается с устройствами сотен пассажиров каждого поезда.

Таким же образом устроена связь и в московском метро, которое не перестаёт расти. До конца 2024 года будут открыты станция «Потапово» Сокольнической линии и первый участок Троицкой линии. Инженеры МегаФона активно работают над строительством сетевой инфраструктуры, чтобы мобильный интернет для пассажиров был доступен с первого дня открытия станций.

Авторы Валерия Мишина