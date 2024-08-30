Новые направления подготовки молодых профессионалов обсудили на Форуме СПО
Форум среднего профессионального образования «Создаем будущее своими руками» состоялся 26-27 августа в Калуге.
Фото © Пресс-служба ИРПО
На трёх площадках проведения собралось более 1700 участников: экспертов в сфере образования, представителей органов власти и бизнеса, финалистов конкурса «Мастер года», призеров и победителей Всероссийского Чемпионатного движения, Амбассадоров «Профессионалитета».
На Форуме эксперты обсудили развитие ключевых проектов в сфере среднего профессионального образования, в частности, Всероссийского Чемпионатного движения. Ксения Калугина, начальник Дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения ИРПО, рассказала о нововведениях, которые ожидаются в этом году на Чемпионате высоких технологий и Чемпионате «Профессионалы»: «На финалах будет только индивидуальный зачет. На всех итоговых мероприятиях конкурсное задание будет заканчиваться конкретным продуктом, конкретным результатом, чтобы все гости смогли увидеть, что и как сделали конкурсанты. 12 компетенций будет представлено на финале Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. Можно считать, что это 12 новых направлений подготовки профессионалов в колледжах. Финал Чемпионата «Профессионалы» — это 75 площадок, из них 55 компетенций в основной категории и 20 – в юниорской».
В рамках Форума были организованы мастер-классы для молодежи — Амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет». Лучшими методиками обучения и практическими наработками с педагогами системы СПО поделились финалисты конкурса «Мастер года».
Во время круглого стола «Формула успеха победителей конкурса профессионального мастерства» спикеры обсудили, какие компетенции необходимо развивать, чтобы быть успешным профессионалом и как конкурсы способствуют профессиональному росту педагога.
Форум прошел на трех ключевых площадках Калуги: Федеральном технопарке профессионального образования, Инновационном культурном центре и Калужском государственном университете. Всего было проведено более 40 разноформатных мероприятий: круглые столы, семинары, пленарные заседания и экскурсии.
Организаторами форума выступают Министерство просвещения РФ и Институт развития профессионального образования при поддержке Правительства Калужской области.
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