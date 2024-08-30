Новые направления подготовки молодых профессионалов обсудили на Форуме СПО

На Форуме эксперты обсудили развитие ключевых проектов в сфере среднего профессионального образования, в частности, Всероссийского Чемпионатного движения. Ксения Калугина, начальник Дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения ИРПО, рассказала о нововведениях, которые ожидаются в этом году на Чемпионате высоких технологий и Чемпионате «Профессионалы»: «На финалах будет только индивидуальный зачет. На всех итоговых мероприятиях конкурсное задание будет заканчиваться конкретным продуктом, конкретным результатом, чтобы все гости смогли увидеть, что и как сделали конкурсанты. 12 компетенций будет представлено на финале Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. Можно считать, что это 12 новых направлений подготовки профессионалов в колледжах. Финал Чемпионата «Профессионалы» — это 75 площадок, из них 55 компетенций в основной категории и 20 – в юниорской».