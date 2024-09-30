Маммолог в жизни девочки-подростка В переходном возрасте физиология подростка меняется. Всплеск гормонов провоцирует рост груди и первые вопросы у девушек. На эти вопросы как подростка, так и родителей ответит маммолог Александра Крысанова. 29 сентября, 21:35

Как и когда обследовать грудь у девочки-подростка?

Чаще всего к маммологу обращаются женщины после 20 лет. Однако для похода к врачу с девочкой-подростком есть несколько важных показателей. Прежде всего это задержка полового развития. Врачи выделяют сигналы, на которые стоит обратить внимание.

«Во-первых, это отсутствие развития молочных желёз в 13 лет и старше. Остановка развития молочных желёз более чем на 18 месяцев. Также отсутствие первого менструального цикла в 15 лет и старше или нарушения менструального цикла в этом возрасте», — поясняет специалист.

Но и без этого подростки обращаются к маммологу. Чаще с жалобами на боли или припухлости. Иногда у подростков обнаруживают доброкачественные образования в молочной железе.

Почему нельзя игнорировать осмотр у маммолога?

Маммолог — важный врач для девочек-подростков, и игнорировать его не стоит, так как можно не заметить заболевание или особенность развития молочных желёз. Но без жалоб раньше 15 лет к маммологу обычно не обращаются.

«Точно есть смысл привести девочку к маммологу пораньше, если у мамы была история, связанная с онкологией. Если в семье у кого-то до 40–50 лет был рак груди, тогда ребёнка точно нужно показать специалисту», — считает врач.

Как правильно объяснить особенности роста молочных желёз?

Все беседы на интимные темы должны проходить в спокойной и дружеской обстановке. Если ребёнок не хочет говорить, давить не стоит. Нужно уважать его мнение и вернуться к разговору позже.

Родителям важно не только объяснить ребёнку, как следить за своим здоровьем. Необходимо порой ослаблять сверхконтроль за подростком.

«Часто бывает, что приводят девочку на осмотр и маме хочется остаться. А подростку не хочется, чтобы мама смотрела, девочка стесняется. Мой совет как врача: выйти из кабинета на момент осмотра. Врач всё равно потом расскажет», — советует доктор.

Часто подростки не понимают, что на приёме придётся раздеваться. Поэтому будет спокойнее, если родители объяснят такие нюансы заранее.

Почему важно ходить в магазин и покупать первые бюстгальтеры вместе с дочерью?

Такие совместные походы помогут родителям и подростку стать ближе. К тому же это не только моральная, но и финансовая поддержка.

«Но тут важно не перегибать палку, так как у мам зачастую другое видение моды. Пусть девочка сама выбирает», — советует врач.

Бельё может быть каким угодно по форме и виду, но оно должно хорошо держать. И поэтому специалисты советуют выбирать первые бюстгальтеры в магазинах, где есть бра-фиттеры — специалисты, помогающие выбрать лучший вариант.

Вопросов к маммологу о растущей груди у подростков и родителей может быть множество, их не уместить в одну статью.

Благо сегодня существует большое количество ресурсов, которые помогут им и подскажут, с чего начать изучение темы. Мы публикуем краткий список тех порталов, куда можно обратиться за квалифицированной помощью как родителям, так и подростку совершенно бесплатно.

Например:

https://cuprum.media Медицинский портал, доступно рассказывающий о доказательной медицине.

https://wiki.nenaprasno.ru/a/kak-ustroena-molochnaia-zheleza Благотворительный проект поддержки всех, кто столкнулся с онкологией, в том числе молочной железы.

Авторы Артур Матвеев