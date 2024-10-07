Урология — это важно. Как говорить с подростком об интимной гигиене? Уролог — необходимый врач для подрастающего мальчика, об этом должны знать и подростки, и их родители. Взросление, развитие половых органов и первые вопросы о своём теле и личной гигиене. На них ответит уролог Виталий Чертюк. 6 октября, 21:35

Насколько уролог важный врач для мальчика и подростка?

Уролог — необходимый врач для мальчиков с самого рождения. Впервые к специалисту приносят малыша ещё до года. Одна из основных проблем — опущение яичек. Но к подростковому возрасту возникают новые темы. Половое созревание, эрекция, вопросы гигиены, а также мочеполовые инфекции — основные запросы, с которыми подростки и их родители приходят на приём.

"Есть вопросы, которые подростки лучше обсудят с врачом, чем в семье: первая эрекция, недержание или неприятные ощущения при мочеиспускании. Самая частая жалоба — сверхчувствительность головки полового члена. На что-то родители или дети могут не обратить внимания", — объясняет врач.

Частая ситуация, что родители пропускают подростковый период, так что множество молодых людей впервые оказываются в кабинете врача, лишь когда приходит время военной медкомиссии. При этом многие заболевания могут протекать в скрытой форме и к этому возрасту уже дать осложнения.

В каких случаях нужно вести ребёнка к урологу, на что следует обращать внимание?

"Как только начался пубертат — первый визит к урологу-андрологу должен состояться. Потому что здесь уже могут проявиться не врождённые заболевания, а приобретённые", — рекомендует врач.

Обычный возраст начала пубертата — 13–14 лет. Но у некоторых мальчиков он может начинаться и позже. Меняется рост волос (появляются волосы в подмышках, например), меняется запах пота — всё это сигналы наступления пубертатного периода.

Как преодолеть стереотипы в урологии и объяснить правила гигиены подростку?

"Гигиена во многих семьях не обсуждается. Почему-то бытует мнение, что "там" всё само произойдёт. И мы учим детей мыть руки, учим чистить зубы, но то, что нужно мыть половые органы, почему-то забываем", — говорит врач.

Также многие современные специалисты отстаивают идею обрезания у мальчиков. И это никак не связано с религиозными вопросами. Медицинские исследования доказали полезность удаления крайней плоти. Причём в любом возрасте.

"Плюсы тут очевидны. Для подростков это чистота, гигиена, отсутствие грязи, запаха, пота. Половой акт, если говорить про взрослых, лучше и продолжительнее. Снижение инфекций, передающихся половым путём, сифилиса или ВПЧ на 30–40%. Например, в Америке мальчики почти все с рождения обрезаются в больницах", — говорит врач.

Родителям и подросткам важно запомнить, что уролог должен стать таким же постоянным врачом для мужчины, как для женщины — гинеколог. Поэтому, чтобы избежать трудностей во взрослом возрасте, уже начиная с подросткового периода лучше каждый год ходить на приём к проверенному специалисту.

"Я уверен, что не суть важно, куда идти. Важно, к кому идти. И выбор врача тут гораздо важнее, чем выбор клиники. Без разницы, частная она или государственная. Главное — чтобы специалист понимал вас и был компетентен", — говорит врач.

В одной статье все урологические вопросы раскрыть невозможно. Благо сегодня существует большое количество ресурсов, которые помогут и подскажут, с чего начать изучение темы. Мы публикуем краткий список тех порталов, куда можно обратиться за квалифицированной помощью как родителям, так и подростку совершенно бесплатно.

Например:

parents.ru Портал для современных пап и мам.

docdeti.ru Сайт клиник доказательной медицины с полезными статьями для родителей.

prozdor.ru Подборка большого количества медицинских публикаций доступным языком и на разные темы.

Авторы Артур Матвеев