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30 августа, 08:21

Бортпроводник «Уральских авиалиний» чуть не сломал руку, показывая работу спасжилета

Бортпроводник «Уральских авиалиний» попал в больницу прямо из самолёта

Бортпроводник «Уральских авиалиний» настолько усердно показывал, как пользоваться спасательным жилетом, что чуть не сломал руку и попал в больницу прямо из самолёта. Об инциденте сообщает SHOT.

Как выяснил SHOT, инцидент произошёл на рейсе Сочи – Казань. Экипаж перед вылетом демонстрировал пассажирам аварийно-спасательное оборудование, в том числе жилеты. Во время показа один из бортпроводников почувствовал сильную боль и не смог продолжить демонстрацию. Airbus A320 с 163 пассажирами на борту вернули на стоянку.

Бортпроводника оперативно доставили в больницу, где ему сделали операцию. Оказалось, у сотрудника «Уральских авиалиний» «вылетел» сустав левого плеча.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Николай Рюмин
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