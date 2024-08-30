Бортпроводник «Уральских авиалиний» чуть не сломал руку, показывая работу спасжилета

Бортпроводник «Уральских авиалиний» настолько усердно показывал, как пользоваться спасательным жилетом, что чуть не сломал руку и попал в больницу прямо из самолёта. Об инциденте сообщает SHOT.

Как выяснил SHOT, инцидент произошёл на рейсе Сочи – Казань. Экипаж перед вылетом демонстрировал пассажирам аварийно-спасательное оборудование, в том числе жилеты. Во время показа один из бортпроводников почувствовал сильную боль и не смог продолжить демонстрацию. Airbus A320 с 163 пассажирами на борту вернули на стоянку.