Бортпроводник «Уральских авиалиний» чуть не сломал руку, показывая работу спасжилета
Бортпроводник «Уральских авиалиний» попал в больницу прямо из самолёта
Бортпроводник «Уральских авиалиний» настолько усердно показывал, как пользоваться спасательным жилетом, что чуть не сломал руку и попал в больницу прямо из самолёта. Об инциденте сообщает SHOT.
Как выяснил SHOT, инцидент произошёл на рейсе Сочи – Казань. Экипаж перед вылетом демонстрировал пассажирам аварийно-спасательное оборудование, в том числе жилеты. Во время показа один из бортпроводников почувствовал сильную боль и не смог продолжить демонстрацию. Airbus A320 с 163 пассажирами на борту вернули на стоянку.
Бортпроводника оперативно доставили в больницу, где ему сделали операцию. Оказалось, у сотрудника «Уральских авиалиний» «вылетел» сустав левого плеча.
ТАСС / Сергей Карпухин