Продуктовые дискаунтеры сравнили по "индексу бутерброда" Проект "SHOT ПРОВЕРКА" провёл рейд по самым известным продуктовым дискаунтерам 12 сентября, 07:00 Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Андрей Любимов, © Yandex Карты, © Life.ru

Журналисты потребительского проекта "SHOT ПРОВЕРКА" выпустили серию коротких видео, в которых оценили самые крупные сети продуктовых дискаунтеров: "Светофор", "Доброцен" и "Чижик". Журналисты сравнили комфорт торговых залов, ассортимент и цены, а затем отдали образцы закупленной продукции на исследования в лабораторию. Результаты показали, что в двух из трёх дискаунтеров часть продуктов испытания явно провалила.

В первой соревновательной "дисциплине" автор SHOT ПРОВЕРКИ отправился на контрольную закупку в каждый из магазинов. Для начала он сравнил торговые залы. Журналист отметил, что дискаунтеры "Светофор" и "Доброцен" "больше походят на овощебазу или склад, а товары стоят в огромных коробках на палетах". Магазин сети "Чижик" на их фоне явно выделялся: товары аккуратно стояли на полках, а большее число касс позволяло избежать очередей – магазин больше походил на формат «у дома», чем на дискаунтер в классическом восприятии.

Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Цены журналист оценил по "индексу бутерброда" — продуктовому набору, необходимому для приготовления этого незатейливого блюда: сливочное масло, колбаса и сыр. Товары журналист покупал самые дешёвые из тех, которые ему удалось найти на полках, а затем пересчитывал стоимость на 100 грамм.

Ассортимент в "Светофоре" и "Доброцене" — около 1500 товаров, несколько меньше — до 1000 — в "Чижике". Но это скорее особенности концепции: меньше брендов, но самые ходовые товары в наличии и с понятным качеством.













Колбаса докторская в "Чижике" и "Доброцене" стоит примерно одинаково — 35,80 и 33,99 рубля. Состав обоих продуктов стандартный: свинина, говядина. Самая дешёвая "Докторская" оказалась в "Светофоре" — всего 17,46 руб. за 100 грамм. В составе — филе куриное, свиной жир, свинина. Отдельно изготовитель отмечает: продукт может содержать следы кунжута и орехов.

Масло сливочное. В "Светофоре" — 31,36 рубля, "Доброцене" — около 42 рублей за 100 грамм, в "Чижике" — 60 рублей 50 копеек. Состав у всех трёх продуктов одинаково лаконичен: сливки пастеризованные.

Сыр в "Доброцене" самый дешёвый 100 г — 54 руб. 95 коп. Состав — загадка, на упаковке и ценнике такой информации не нашлось. В "Чижике" за 100 грамм сыра отдадите 62 руб. 65 коп. В составе окажутся молоко (цельное и обезжиренное пастеризованное), сливки, закваска и прочие ингредиенты. В "Светофоре" 100 грамм мраморного сыра обойдутся в 55 рублей. В составе найдёте пастеризованное молоко, закваску и пищевые добавки Е509 и Е160b.

В итоге самый низкий "индекс бутерброда" оказался у сети магазинов "Светофор" — 93 рубля.

Закупив составляющие "бутерброда", журналисты отдали образцы в лабораторию. Претензий во всех магазинах у исследователей не нашлось только к колбасе — все представленные образцы соответствуют нормам.

А вот масло из "Светофора" показалось сотрудникам лаборатории странным: необычно резалось, не топилось, а показатели масляных и жирных кислот стремились к нулю. В "Доброцене" и "Светофоре" масло у экспертов вопросов не вызвало.

А вот сыры вызвали куда больше вопросов. По факту сыр оказался сыром только в "Чижике". Образцы из "Светофора" и "Доброцена" судя по всему — всего лишь сырная продукция.





Итак, в финале "соревнования" третье место занял "Светофор" — журналист проекта дал ему три звезды из пяти. Несмотря на самые низкие цены, потребителя может отпугнуть качество представленных товаров, а убранство самих магазинов сети на фоне конкурентов выглядит не лучшим образом.

Оценку чуть выше получил "Доброцен" — 3,5 звезды. При схожем со "Светофором" внешнем виде магазинов представленные в "Доброцене" продукты вызывают меньше вопросов, но вместе с тем и ценник несколько выше.

Победителем вышел "Чижик" с четырьмя звёздами — за понятное качество и порядок в магазине.

Авторы Владимир Павлов