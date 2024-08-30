Более 1000 человек примут участие в Параде парусов в рамках ВЭФ-2024 III Парад парусов состоится в рамках Восточного экономического форума 1–6 сентября в Амурском заливе. В программу войдут показательные плавания больших учебных парусников «Надежда» и «Паллада», парусных яхт, регаты и другие мероприятия. Организатор – Фонд Росконгресс. 30 августа, 11:00 Фото предоставлено Ассоциацией учебных парусников России, автор – Игорь Бессараб

Программу Парада откроют детско-юношеская парусная гонка, а также финал этапа международной парусной регаты «Кубок Дальнего Востока» (Far East Cup) по маршруту Циндао (КНР) – Владивосток (Россия), который состоится 1–4 сентября. Кроме того, 3–5 сентября пройдет регата «Кубок Фонда Росконгресс» и соревнования среди крейсерских яхт.

«Парад парусов неизменно занимает важное место в культурно-спортивной программе Восточного экономического форума. В этом году в мероприятиях Парада примут участие более тысячи молодых яхтсменов и моряков. Мероприятие прививает молодежи отечественные морские традиции, воспитывая патриотизм и любовь к Родине. Международный статус события укрепляет связь России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на основе принципов взаимоуважения и партнерства. Убежден, что Парад парусов будет не только способствовать развитию детского спорта и международных контактов, но и дополнительно раскроет туристический потенциал Дальнего Востока», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

В рамках события планируется посещение парусников детьми и молодежью. Ежедневно будут проходить патриотические мероприятия по программе «ВЭФ Патриот». В частности, на паруснике «Надежда» организуют встречи воспитанников молодежных патриотических клубов Владивостока и участников Парада парусов с представителями различных профессий. Завершит Парад парусов торжественное награждение победителей и призеров.

Организаторы – Ассоциация учебных парусников России при поддержке Фонда Росконгресс, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство). Международные регаты больших учебных парусников традиционно проходят в России под патронатом Президента Российской Федерации.

Ранее была опубликована деловая программа Восточного экономического форума – 2024, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор – Фонд Росконгресс.

Авторы Алексей Берковиц