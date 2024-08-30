Экология, медицина, отдых: Москвичам рассказали, как в городе создают комфортную среду

Москва является одним из главных мегаполисов мира, где для горожан создана максимально комфортная среда. Жители столицы могут пользоваться передвигаться на экологичном транспорте, заниматься на бесплатных спортивных площадках, гулять в благоустроенных парках, получать медицинскую помощь в оснащённых самым современным оборудованием больницах и поликлиниках. Добиться этого удалось благодаря продуманной транспортной политике, программам озеленения, обустройству городских пространств и применению инновационных технологий в здравоохранении.

Транспорт сильнее всего влияет на качество воздуха в мегаполисах, на него приходится 90% всех выбросов. В столицу к решению проблемы загазованности подошли системно. Так, Москва стала первым городом в РФ, где запретили продажи топлива ниже стандарта «Евро-5» и установили есткие требования в отношении коммунальной техники, применяемой в городском хозяйстве. В 2014 году изменились правила проезда грузового транспорта. На востоке города был организован так называемый грузовой каркас, затем его распространили на остальные округа. Сегодня каркас действует по всей столице внутри МКАД.

Он разделяет районы на две зоны. В одну из них большгрузам можно въезжать только при наличии разрешительных документов. Вторая представляет собой жилую зону, куда грузовикам путь запрещён. Благодаря этой мере в жилых застройках стало меньше шума и грязи, а число ДТП с грузовиками уменьшилось на 20-25%. Помимо этого, в Москву запретили въезд транзитных большегрузов, которые перевели на ЦКАД.

Москвичи заметили, что с дорог города исчезли чадящие автобусы и маршрутки. Дело в том, что весь столичный автопарк перешёл на двигатели «Евро-4» и выше. Тем временем московские дороги завоёвывают электробусы, представляющие собой экологичный вид транспорта. Замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн каждый год. Благодаря активному развитию общественного транспорта, всё больше москвичей отказываются от личных автомобилей, а скоростные магистрали с современными развязками уменьшают заторы и сокращают пробег машин, что снижает объёмы вредных выбросов на тысячи тонн. Высокими темпами развивается и сеть велоинфраструктуры — организовано почти 600 километров велодорожек и велополос.

Предприниматели и жители Москвы также принимают участие в развитии экологичного транспорта. Так, в 2021 году Москва разместила на бирже её первые в стране региональные зелёные облигации, средства от реализации которых были направлены на закупку электробусов, строительство и реконструкцию 21 станции и 48 километров путей Большой кольцевой линии метро. Спустя два года зелёные облигации стали доступны всем желающим.

Вредные выбросы автотранспорта и промышленности в Москве с 2010 года сократились на 64%. Этому поспособствовали отказ от угля даже в качестве резервного топлива, новые способы очистки и модернизация промышленных предприятий. Что касается «лёгких» столицы, то с 2011 года в Москве высадили свыше 13 миллионов зелёных насаждений. В границах города находится 150 особо охраняемых природных территорий, где можно встретить редкие виды растений и животных, занесённые в Красную книгу. А почти 50% площади города занимают парки, скверы и другие островки природы.

Отдохнуть от городской суеты жители столицы могут в комфортных пространствах — благоустроенных парках, скверах, на спортивных площадках и стадионах. На сегодня порядка 90% москвичей проживают в шаговой доступности от зелёных территорий. Заботится город и о территориях, находящихся рядом с Москвой-рекой. Так, за последние годы было обновлено 42 набережных.

Обрести душевное равновесие горожан помогут недавно открывшиеся центры ментального здоровья, где работают высококвалифицированные и опытные специалисты. При этом они выглядят как медицинские организации, так как в их дизайне использованы натуральные тона и фактуры, эргономичная мебель и мягкий свет.

Средняя продолжительность жизни в столице превышает 79 лет. На этом развитие медицины не останавливается. Многопрофильные стационары города переходят на новые стандарты медицинской помощи. Например, внедрён новый стандарт экстренной помощи. Для 70% пациентов установка диагноза и определение методов лечения укладывается в два часа с момента поступления. Внедрён и новый стандарт помощи онкобольным.

В уникальном столичном проекте «Московское долголетие» за шесть лет работы приняли участие более 570 тысяч человек. Там пожилые горожане могут заниматься с профессиональными преподавателями на лучших городских площадках. А ещё каждый москвич «серебряного возраста» может создать собственный клуб по интересам. Проект не только позволяет расширять круг интересов, но и позитивно влияет на здоровье старшего поколения.