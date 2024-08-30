Рыбный рынок на ВЭФ-2024 продемонстрирует модель гастрономического будущего Дальнего Востока России На Восточном экономическом форуме – 2024 представят площадку «Рыбный рынок», которая будет работать в новом формате 3–8 сентября. На выставке «Улица Дальнего Востока» ее впервые подготовит Приморский край. 30 августа, 15:00 Обложка © Фонд Росконгресс

Команда поваров дальневосточной кухни продемонстрирует результаты многолетней работы и меню блюд фестивального проекта Туристско-информационного центра региона «Дальневосточная кухня».

«Одна из задач Восточного экономического форума и выставки „Улица Дальнего Востока“ – познакомить участников и гостей Форума с культурой, национальными традициями дальневосточных регионов. Уровень развития и степень присутствия национальной кухни на международных мероприятиях без лишних слов передает особенности Дальневосточного федерального округа, его уникальную многонациональную идентичность. Так, на ВЭФ в 2018 году Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин собственноручно готовили русские блины по-дальневосточному – с дарами моря. Первый в истории кулинарный мастер-класс глав государств происходил в выставочном павильоне „Русские морепродукты“. Дальневосточная кухня – неотъемлемая часть имиджа и гордость России», – рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Площадка расположится рядом с павильоном Приморского края. На Рыбном рынке поставят мобильные точки, где желающие смогут продегустировать продукцию приморских компаний.

«Предложение открыть Рыбный рынок на ВЭФ-2024 поступило от Юрия Петровича Трутнева. У нашего региона есть возможности и потенциал сделать этот рынок интересным для гостей выставки. Сейчас мы готовим его концепцию и наполнение», – отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По словам главы региона, за последние три года во Владивостоке сформировался календарь регулярных уличных гастрономических мероприятий. В частности, два года подряд проходят фестивали дальневосточного минтая «О!Мега Вкус» и морского гребешка «На гребне», фестиваль портовых городов России «5 морей, 3 океана», а также праздники камбалы, корюшки, меда, томатов и многие другие.

Рестораторы и повара представят на Рыбном рынке как дальневосточные варианты русской кухни, так и «русифицированные» азиатские блюда. Так, на фудкорте «Дальневосточная кухня: Россия встречает Азию» участники и гости Восточного экономического форума – 2024, а затем и жители Владивостока смогут попробовать русские блины с дальневосточными рыбными деликатесами, икрой, сгущенкой и дальневосточным кедровым орехом, а также биточки из краба и минтая, пельмени с палтусом, крабом и мясом изюбра. Кроме того, повара приготовят дальневосточные уху и солянку, скоблянку из кукумарии и дальневосточный плов с морепродуктами. Еще одним блюдом станет русский рыбацкий ломоть с ламинарией, икрой нерки и минтая, крабовым салатом и дальневосточной сельдью. Из десертов будет представлен медовик Павлова по-дальневосточному – с актинидией. Кроме того, в меню Рыбного рынка войдут камбала в азиатском соусе, хрустящие блинчики харумаки с крабом и минтаем, напитки из дальневосточных дикоросов.

В программу площадки войдут кулинарные мастер-классы и гастрономические представления с участием ведущих поваров Владивостока. Среди участников Рыбного рынка – резидент свободного порта Владивосток ресторан «Зума», сеть ресторанов «Токио» и ресторан водного комплекса «Акватория». Свою продукцию продемонстрирует фабрика мороженого «Урса» (Владивосток) – крупнейший производитель в ДФО.

Оператором Рыбного рынка стал Туристско-информационный центр Приморского края (Visit Primorye). Ведущей и куратором площадки будет автор и руководитель всероссийского проекта «Гастрономическая карта России», куратор и соорганизатор 55 гастрономических фестивалей российской кухни Екатерина Шаповалова.

«Жизнь на море – это мечта, но не сказка для России. Развитие индустрии морских направлений российской региональной кухни может и должно происходить быстрее, чем строительство масштабных морских курортов и туристической инфраструктуры. Гастрономические фестивали стали для нас самой оперативной площадкой и возможностью реализовать мечту, спроектировать будущее. А будущее наше и наших детей и внуков – возможность есть русскую многонациональную кухню повсюду в России, от Владивостока до Калининграда. Уличный фестиваль часто дает возможность в демократичном доступном формате попробовать продукты, которые вы никогда не ели. Еще пять лет назад из-за полного отсутствия мобильных технологий и индустрии производства региональных продуктов и готовых решений мы не могли привезти в столицу ни одного гастропроекта из регионов. Летом 2024 года на московских уличных фестивальных площадках и демократичных фуд-кортах стоит конкурирующая с широко известными иностранного происхождения концепциями современная многонациональная русская еда, в том числе дальневосточная кухня. С 3 по 8 сентября на Рыбном рынке мы ждем всех попробовать ее хиты», – отметила Екатерина Шаповалова.

Рядом с Рыбным рынком будут установлены арт-объекты – «Приморский край» и «Приморский гребешок».

Напомним, Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В рамках деловой программы состоится примерно 100 различных мероприятий. Они будут разделены на семь тематических блоков. Среди ключевых тем направления «Люди, образование и патриотизм» – привлечение талантливой молодежи и создание условий для их развития в регионах.

Авторы Алексей Берковиц