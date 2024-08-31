В Великом Новгороде байкер пролетел трамплин и чуть не разбился перед зрителями
Байкер пролетел мимо трамплина и чуть не разбился на мото-шоу в Великом Новгороде. По данным SHOT, инцидент произошёл во время празднования Дня города на Победы-Софийской.
Падение байкера в Великом Новгороде. Видео © SHOT
Мотоциклист по имени Алексей выступал в рамках представления с воздушными трюками на мотоциклах "Шоу безумцев", неточно рассчитал точку приземления и упал на землю. К счастью, он остался жив. Его осмотрели медики под аплодисменты зрителей.
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