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31 августа, 13:53

В Великом Новгороде байкер пролетел трамплин и чуть не разбился перед зрителями

Байкер пролетел мимо трамплина и чуть не разбился на мото-шоу в Великом Новгороде. По данным SHOT, инцидент произошёл во время празднования Дня города на Победы-Софийской.

Падение байкера в Великом Новгороде. Видео © SHOT

Мотоциклист по имени Алексей выступал в рамках представления с воздушными трюками на мотоциклах "Шоу безумцев", неточно рассчитал точку приземления и упал на землю. К счастью, он остался жив. Его осмотрели медики под аплодисменты зрителей.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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