Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 04:40

Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

Три беспилотника ВСУ пытались в ночь на 1 сентября атаковать Каширскую ГРЭС. Об этом сообщил глава подмосковного городского округа Михаил Шувалов.

«Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам», — написал он на странице в соцсети «ВКонтакте».

Девять пытавшихся атаковать Москву беспилотников уничтожено в области
Девять пытавшихся атаковать Москву беспилотников уничтожено в области

Напомним, Каширская ГРЭС находится на берегу реки Оки вблизи Каширы.

Ранее пять украинских беспилотников было сбито в районе Конаково в Тверской области. По предварительной информации, пострадавших нет.

Обложка ©

Wikipedia / Doomych

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров