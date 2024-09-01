Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

Три беспилотника ВСУ пытались в ночь на 1 сентября атаковать Каширскую ГРЭС. Об этом сообщил глава подмосковного городского округа Михаил Шувалов.

«Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам», — написал он на странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, Каширская ГРЭС находится на берегу реки Оки вблизи Каширы.