Сказочные миры и песочные фабрики: Названы самые необычные детские площадки Москвы

Современные детские площадки есть во всех районах Москвы. Самые юные жители столицы могут играть в песочницах, прыгать на батутах и кататься на качелях, а ребята постарше — лазать по тоннелям, качаться на канатах и изучать физические явления. Современные детские площадки со скалодромами, памп-треками, верёвочными парками и зиплайнами всё чаще появляются в столичных парках, скверах и даже дворах. Их обновляют и меняют полностью по мере износа оборудования и покрытий. В 2024 году в Москве приведут в порядок игровые зоны в крупных парках, знаковых объектах, на различных озеленённых территориях и в рамках комплексного благоустройства около 1,7 тысячи дворовых территорий.

Одна из самых наполненных игровым оборудованием детских площадок находится в парке «Яуза», который станет самым большим в Европе. Площадка располагается вдоль Северодвинской улицы. В 2022 году там обустроили две игровые зоны. Первая находится рядом с амфитеатром и напоминает ручей, если смотреть на неё сверху. Здесь разместили качели, качалки на пружинках для малышей, карусели, большой верёвочный комплекс, несколько батутов и тарзанку. На другом берегу реки расположен спортивно-модульный комплекс для детей постарше, где можно заниматься гимнастикой и паркуром. Кроме того, в парке можно найти два спортивно-игровых комплекса,14-метровый подвесной мост и большую песочную фабрику.

На участке от Широкой до Енисейской улицы обустроили настоящий игровой парк. Возле кафе на склоне установили детскую зону из нескольких ярусов. На самом верхнем находятся батуты и перголы с подвесными качелями, где есть сиденья и для самых маленьких. Чтобы попасть на нижний, нужно скатиться по горкам длиной от 4 до 17 метров. На трёх других площадках расположены тарзанка, качели, верёвочный комплекс, карусели, песочная фабрика и тоннели.

Московские специалисты стараются органично вписывать инфраструктуру общественных пространств в окружающую среду, и детские площадки не являются исключением. При их создании и благоустройстве учитывается множество факторов, от истории местности до возможности адаптировать пространство для маломобильных жителей столицы. Так, например, в парке «Ходынское поле» обустроили детскую площадку «Авиатор» на площади две тысячи квадратных метров. Там расположен самолёт Ил-18, внутри которого могут играть дети с ограниченными возможностями здоровья. Расположенные по бокам полусферы напоминают облака, а если посмотреть сверху, кажется лайнер пролетает сквозь них. На созданного в 2018 парка в былые времена находился Центральный аэродром имени М.В. Фрунзе.

Ещё одна детская площадка на тему авиации появилась в 2022 году на улице Ивана Кожедуба на юго-востоке города. Там ребята могут сесть в самолёт почувствовать себя покорителями неба. Рядом расположен игровой комплекс с мини-зданиями, напоминающими кремлёвские башни.

На улице Косыгина рядом с Российской академией наук находится тематическая площадка «Атом». Её ярким элементом является необычный арт-объект в виде электромагнитных волн. В таком же стиле выполнен большой игровой комплекс с горками, гамаками, тоннелями, переговорными трубами, а также песочницей с экскаватором.

Фото © Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Любители сказок могут посетить игровые зоны в лесопарке «Кусково». Юных москвичей там ждут девять площадок — «Белкин двор», Сад Жар-птицы», «Болото водяного», «Холм лешего», «Медвежья берлога», «Паучье логово», «Избушка Бабы-яги», «Полянка Старичка-боровичка», а также площадка «В зарослях кувшинки». Они оснащены игровыми комплексами с башенками, тоннелями, батутами, качелями, горками, полосами препятствий, каруселями, тарзанками, музыкальными и развивающими панелями.

В парке в пойме реки Жужи на улице Академика Миллионщикова расположено настоящее «Логово разбойника». По легенде, там в овраге когда-то скрывался известный разбойник Савка. Игровое оборудование выполнено в тематике русского деревянного зодчества. Например, дети от года до семи могут поиграть в замках с башенками, которые соединены подвесными мостами с перилами.

На улице Островитянова в прошлом году обустроили площадку по мотивам произведения Джона Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Посетителей ждёт тематическое игровое оборудование: «Эльфийская тропа» с тоннельными переходами, подвесным мостом и горкой, холм «Средиземье», на который можно подняться по ступенькам и выступам, а скатиться — с горки, и «Лихолесье», представляющее собой пригорок для самых ловких, так как подняться и спуститься с него придётся с помощью сеток и деревянных перекладин.

Также в 2023 году необычная игровая зона под названием «Канитель» появилась в новом парке в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки. Её названием связано с историей деревни Зябликово, жители которой тянули канитель — тонкую золотую или серебряную нить, используемую для украшения или вышивания. В оформлении пространства использовались преимущественно оттенки золотого цвета. На площадке есть большая полоса препятствий с местом для отдыха, разнообразные качели, карусели, батуты, песочница, горки, зиплайн, игровые комплексы.

Кроме того, в этом парке в прошлом году обустроили детскую площадку «Дубрава», которая выполнена в экостиле. Она расположена среди реликтовой дубовой рощи на Ореховом бульваре. Оформление гармонично вписано в природное окружение. Благодаря делению на зоны проводить время там могут ребята разных возрастов. Ещё одна площадка в экостиле появилась в 2022 году в Терлецком лесопарке. Среди лесной чащи там установили шесть сказочных домиков, напоминающих замки.

Создание детских площадок продолжится в столице и в 2024 году. Так, например, на Новоалексеевской улице «пришвартуется» большой корабль с мачтами, круговыми и скатными горками и переходами. Юные москвичи смогут почувствовать себя покорителями морей благодаря покрытию синего цвета. А благодаря развивающим игровым панелям ребята смогут изучать слова, планеты Солнечной системы, а также развивать мелкую моторику. Также новые площадки обустроят на Лукинской улице, в скверах Соломенной Сторожки и имени Героя Советского Союза Фёдора Полетаева, в парках «Сокольники» и «Москворецком», а также рядом с Большим и Малым Строгинскими затонами.