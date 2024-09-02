Подозреваемый в шпионаже на Россию кит Хвалдимир скончался у берегов Норвегии

Кит-белуха Хвалдимир, которого на Западе ранее окрестили российским шпионом, скончался у берегов Норвегии, в районе провинции Ругаланн. Известием о кончине морского обитателя поделилась организация по защите животных Marine Mind.

«Сегодня утром, получив сообщение от местного жителя, наша команда прибыла и обнаружила Хвалдимира, мирно плавающего в воде. Пока не ясно, что стало причиной его смерти, будет проведено вскрытие», — написали активисты в соцсетях 31 августа.