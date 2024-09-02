Подозреваемый в шпионаже на Россию кит Хвалдимир скончался у берегов Норвегии
Кит-белуха Хвалдимир. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinemind_org
Кит-белуха Хвалдимир, которого на Западе ранее окрестили российским шпионом, скончался у берегов Норвегии, в районе провинции Ругаланн. Известием о кончине морского обитателя поделилась организация по защите животных Marine Mind.
«Сегодня утром, получив сообщение от местного жителя, наша команда прибыла и обнаружила Хвалдимира, мирно плавающего в воде. Пока не ясно, что стало причиной его смерти, будет проведено вскрытие», — написали активисты в соцсетях 31 августа.
Кит Хвалдимир получил всемирную известность в 2019 году, когда объявился в Норвегии с аппаратурой для крепления экшн-камеры на теле. Местные спецы допустили, что белуха использовалась российскими военными для слежки за флотом королевства. Впрочем, доказать причастность животного к ВС РФ скандинавы так и не смогли.