Москвичам рассказали о главных инновациях в сфере столичного образования

В Москве в сентябре откроется 31 новое здание школ и детсадов. До конца года юных жителей столицы примут ещё девять учреждений, а до 2030 года планируется построить порядка 500 объектов образования. В начинающемся учебном году детсады, школы и колледжи примут 1,5 миллиона ребят, в том числе 100 тысяч первоклассников и 44 тысячи первокурсников колледжей.

В Москве в 2024 году запустили программу реконструкции школ, и 2 сентября первые четыре обновлённые школы откроют двери для учеников. Капитальный ремонт продолжается в 50 образовательных учреждениях. Согласно плану, учащихся они примут 1 сентября будущего года.

Выпускники 9-10-х классов проявляют всё больший интерес к среднему профессиональному образованию. В связи с этим в столице вдвое увеличили количество бюджетных мест в колледжах — с 18 тысяч до 36 тысяч. Помимо того, в 2024 году создали и обновили 650 лабораторий и мастерских. В планах на 2025 год — ещё 800 лабораторий. 20 современных мастерских и лабораторий появится уже этой осенью на уникальной междисциплинарной площадке, расположенной на базе индустриального парка «Руднево». В течение года там осваивать необходимые навыки будут три тысячи студентов колледжей Москвы. Ещё шесть новых колледжей на общей площади 400 тысяч квадратных метров планируется открыть к 2030 году. Обучаться там смогут более 60 тысяч студентов.

Кроме того, в столице продолжается усовершенствование учебных программ с упором на практическую направленность и сотрудничество с работодателями. Всего в Москве реализуется 150 программ среднего профессионального образования. Более 60% из них уже модернизировано, завершить обновление планируется к 2026 году.

Большие изменения в новом учебном году ждут проект «Московская электронная школа» (МЭШ) — одну из самых крупных в мире образовательных экосистем по количеству сервисов, предоставляемых педагогам, учащимся и родителям. Её главными трендами станут использование искусственного интеллекта и переход к персонализированному образованию. Также вырастет количество цифровых учебников и тренажёров для подготовки к экзаменам, продолжится расширение библиотеки МЭШ. Учителя смогут ознакомиться со своими достижениями в портфолио, в рамках которого будет выстраиваться индивидуальный курс их профессионального карьерного роста. При этом самой большой инновацией в работе МЭШ станет интеграция в работу московских колледжей социальной направленности. Речь идёт об учебных программах, зачётных книжках, расписаниях и специализированном контенте.

По итогам прошлого учебного года столичные ученики традиционно показали высокие результаты — становились призёрами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, 40% выпускников получили 220 баллов и более по трём предметам на едином государственном экзамене (ЕГЭ), количество двоечников уменьшилось почти вдвое. Во многом положительного результата помогли добиться практикумы, ставшие базовыми для 11-классников. В этом году практикумы для подготовки к экзаменам начнутся со второго полугодия.