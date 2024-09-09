В Москве покажут первый танцевальный спектакль «Не Говори Кто», где зритель выбирает развитие сюжета

В Москве в конце сентября состоится премьера танцевального спектакля «Не Говори Кто». Необычность проекта заключается в том, что зрители сами смогут определять развитие сюжета.

Трейлер спектакля «Не Говори Кто». Видео © Предоставлено Life.ru

Постановка сочетает в себе детективный сюжет с современной хореографией в стиле крамп. В самом начале шоу зрители станут свидетелями преступления, тайну которого им предстоит разоблачить в конце спектакля. В перерывах между танцевальными сценами, продвигающими действие, продемонстрируют анимационные сюжеты, благодаря которым можно будет узнать о прошлом персонажей и получить ключи к разгадке тайны.

Главным новшеством шоу станет возможность зрителей самим с помощью голосования определить победителя танцевальных поединков. Спектакль предусматривает 56 вариантов развития сюжета и каждый зависит от серии выборов конкретного зрительного зала.

Авторы шоу с уникальной декорацией, оригинальным сюжетом и абсолютно новым форматом повествования — танцевальная команда Whipheadz. Продюсерами выступили Вячеслав Дусмухаметов, Гарик Рудник и Александр Романов — создатели проектов «Танцы», «Новые Танцы», спектаклей «Щелкунчик» и «Вернувшиеся». Оригинальную музыку для спектакля написал композитор Ryan Otter («Метод», «Гоголь», «Триггер»). Визуальная составляющая шоу выполнена в красном, чёрном и белом цветах. Съёмки и видеоверсии спектакля не планируется, так как в каждом показе будет разный сюжет.