«Большое событие»: Путин посетил школу в Тыве, чтобы провести для детей открытый урок
Путин посетил новую школу в Кызыле и поздравил детей с Днём знаний
Президент РФ Владимир Путин посетил среднюю школу № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. Глава государства оценил кабинет труда и собирается провести открытый урок для школьников, модератором которого выступит советник директора по воспитанию и взаимодеиствию с детскими общественными объединениями ГАНОО РТ «Государственныи лицеи Республики Тыва» Ульяна Монгуш.
Владимир Путин посещает среднюю школу № 20 в Кызыле. Видео © Life.ru
В начале российский лидер поздравил ребят с Днём знаний, отметив, что это — «большое событие». Президент назвал преподавательскую деятель особой, являющейся даже не профессией, а судьбой. Он также отметил, что многие жители Тывы участвуют в спецоперации на Украине.
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