«Большое событие»: Путин посетил школу в Тыве, чтобы провести для детей открытый урок

Президент РФ Владимир Путин посетил среднюю школу № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. Глава государства оценил кабинет труда и собирается провести открытый урок для школьников, модератором которого выступит советник директора по воспитанию и взаимодеи‌ствию с детскими общественными объединениями ГАНОО РТ «Государственныи‌ лицеи‌ Республики Тыва» Ульяна Монгуш.

В начале российский лидер поздравил ребят с Днём знаний, отметив, что это — «большое событие». Президент назвал преподавательскую деятель особой, являющейся даже не профессией, а судьбой. Он также отметил, что многие жители Тывы участвуют в спецоперации на Украине.