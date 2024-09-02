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2 сентября, 07:22

Life.ru узнал имя мужчины, устроившего стрельбу на Патриарших прудах в Москве

SHOT: 33-летний Дмитрий задержан за стрельбу на «Патриках» в Москве

За стрельбу на Патриках в Москве, по данным SHOT, задержан 33-летний Дмитрий Х. Другие участники конфликта скрылись с места на Lamborghini Urus, тачка объявлена в розыск.

Дмитрий Х., устроивший стрельбу в Москве. Фото © SHOT

Дмитрий Х., устроивший стрельбу в Москве. Фото © SHOT

Стрелок — родом из Баку, сейчас зарегистрирован в Ленинском городском округе Подмосковья, женат, есть дети. При обыске у него нашли два травматических пистолета — "Гроза" и "Хорхе", последний зарегистрирован не был. Ранее Дмитрия подозревали в угоне автомобиля и экономических махинациях.

Задержание Дмитрия Х. в Москве. Фото © SHOT

Задержание Дмитрия Х. в Москве. Фото © SHOT

Вчера вечером задержанный отдыхал со знакомыми на веранде ресторана "Аист" на Патриарших. Он поругался с другими гостями, достал травмат и начал стрелять в воздух. Предварительно, мужчина был пьян. Никто не пострадал.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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