Пенсионерка чуть не утонула в Волге, спасаясь от разъярённого ризеншнауцера в Костроме. По данным SHOT, женщина прыгнула в реку, чтобы собака отцепилась от её руки.

Как рассказала 65-летняя пострадавшая, она гуляла со своим мелким йоркширским терьером по берегу Волги и вдруг услышала женский крик: «Ой, вы с собачкой, уходите отсюда!». Но пенсионерка с пёсиком не успели даже сдвинуться с места. Из кустов резко выбежал ризеншнауцер в ошейнике и вцепился пенсионерке в руку. Та схватила своего йорка и прямо в одежде прыгнула в Волгу. Но ризеншнауцер всё равно не отцеплялся, поэтому женщине пришлось зайти на глубину.

Травмы пенсионерки, на которую напал ризеншнауцер в Костроме. Фото © SHOT