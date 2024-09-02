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2 сентября, 08:43

Пенсионерка чуть не утонула в Волге, спасаясь от разъярённого ризеншнауцера

Ризеншнауцер. Обложка © Wikipedia/Petrucha

Ризеншнауцер. Обложка © Wikipedia/Petrucha

Пенсионерка чуть не утонула в Волге, спасаясь от разъярённого ризеншнауцера в Костроме. По данным SHOT, женщина прыгнула в реку, чтобы собака отцепилась от её руки.

Как рассказала 65-летняя пострадавшая, она гуляла со своим мелким йоркширским терьером по берегу Волги и вдруг услышала женский крик: «Ой, вы с собачкой, уходите отсюда!». Но пенсионерка с пёсиком не успели даже сдвинуться с места. Из кустов резко выбежал ризеншнауцер в ошейнике и вцепился пенсионерке в руку. Та схватила своего йорка и прямо в одежде прыгнула в Волгу. Но ризеншнауцер всё равно не отцеплялся, поэтому женщине пришлось зайти на глубину.

Травмы пенсионерки, на которую напал ризеншнауцер в Костроме. Фото © SHOT

Травмы пенсионерки, на которую напал ризеншнауцер в Костроме. Фото © SHOT

На берегу хозяйка забрала агрессивного пса и ушла, даже не извинившись. Пострадавшей выбраться из воды помогли очевидцы, в травмпункте ей наложили швы. Всего у пенсионерки пять серьёзных укусов, она делает уколы от бешенства. Женщина написала заявление в полицию с просьбой найти хозяев собаки и привлечь их к ответственности.

Александра Вишнякова
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