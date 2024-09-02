Более 800 школьников и студентов из 32 регионов страны отдохнули в лагерях для одарённой молодёжи

Более 800 школьников и студентов приняли участие в летних лагерях для одарённой молодёжи. Образовательные кампусы, организованные «Газпром нефтью», посетили юные таланты из 32 регионов страны. В списке — Москва, Санкт-Петербург, Омск, Тюмень, Новосибирск, Казань и другие города.

Среди участников — представители 20 вузов и 63 школ, победители всероссийских олимпиад, призёры конкурсов и научных соревнований. Фото © Корпоративный университет

Для разных возрастов были подготовлены свои программы развития личностных компетенций и инженерных знаний. Например, учащиеся 7–10 классов на летних сборах решали олимпиадные задачи по математике, химии, физике и программированию — в рамках совместного проекта компании с Президентским физико-математическим лицеем № 239 в Санкт-Петербурге. А ребята постарше — выпускники школ и студенты — учились управлять командой и бизнес-проектами. По итогам занятий 125 участников получили стипендии, а также приглашения на практику и стажировку.

Для разных возрастов были подготовлены свои программы развития. Фото © Корпоративный университет

«Мы помогаем одарённой молодёжи пройти путь от школы до лучших учебных заведений страны и построить успешную карьеру. Участники наших образовательных программ присоединяются к молодёжному сообществу компании и продолжают участие в её проектах. Это создаёт удобный и понятный карьерный путь, помогает найти свою команду и присоединиться к работе в компании уже во время обучения на старших курсах в вузе или после его окончания», — комментирует Илья Дементьев — ректор организованного компанией Корпоративного университета.