Московский медиафестиваль за два дня посетили около 49 тыс. человек

На ВДНХ завершился Московский медиафестиваль, который прошел при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы. Событию удалось охватить как запросы профессионалов медиаиндустрии, так и интересы массовой аудитории, в том числе — столичных школьников, студентов и начинающих специалистов. Организаторы провели более 60 образовательных сессий и более 40 развлекательных активностей, которые объединили разные грани медиа и обеспечили досуг для жителей города в последние выходные лета.

Московский медиафестиваль собрал на одной площадке около 100 компаний и более 230 ярких личностей, включая спикеров-экспертов, известных блогеров, артистов и других лидеров мнений. Контент и активности для гостей подготовили ведущие игроки медиарынка, среди которых: известные бренды и компании — такие, как VK, телеканалы — ТНТ, СТС, НТВ, Россия, Домашний, медиахолдинги — News Media, Газпром-Медиа Холдинг, Rambler&Co и другие представители отрасли.

За минувшие выходные событие посетили около 49 000 человек. Целью проведения фестиваля стало стремление показать, что медиа — отражение всех сфер жизни общества. Каждый человек так или иначе соприкасается с этим рынком через свои хобби или профессию, поэтому отрасль сохраняет свою актуальность и популярность для карьерного развития. В ходе дискуссий, лекций, презентаций, паблик-токов и мастер-классов спикеры затронули разные тематические грани медиа: от музыки, ЗОЖ, кино, театра, моды, туризма, культуры и семьи до карьеры, бизнеса, науки и цифровой безопасности. Так фестиваль вышел за рамки индустриальной повестки и предложил релевантную программу для всех жителей столицы и ее гостей, желающих познакомиться с миром медиа и его героями.

На площадке Московского медиафестиваля работали пять самостоятельных зон: «Обучение», «Герои медиа», «Развлечение» и «Вдохновение», а также «Ярмарка медиаизданий», объединившая более 45 представителей печатной прессы и книжной индустрии. В сессии «Фейк или не фейк: вот в чём вопрос!» выступит генеральный директор холдинга News Media Максим Иксанов, а в сессии «Ценностные ориентиры в медиа» — креативный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Ольга Рогожина.

Максим Иксанов и Ольга Рогожина выступили на Московском медиафестивале. Видео © Life.ru

Открывая пленарную сессию, первый заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы города Москвы Юлия Казакова отметила, что задача фестиваля — показать весь спектр современных медиа, от традиционных, включая прессу, телевидение, радио, рекламу, до соцсетей, блогосферы и онлайн-кинотеатров, и всё множество форматов и технологических возможностей, которые есть у современных СМИ. По ее словам, Москва — это и медиастолица, где сосредоточены крупнейшие медиакомпании, и лидер коммуникаций и всех новых технологий.

«Хотя медиасфера сегодня меняется, самое главное и самое ценное в профессиональных медиа — это качество контента, это достоверность, это ответственность», — отметила Казакова.