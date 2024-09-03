Составлен топ-3 знаков зодиака, которых лучше держать вдали от команды
Астролог Шевченко: Скорпионам, Девам и Водолеям бывает сложно работать в команде
Не все люди хотят работать в команде, отдавая предпочтение удалённому графику и уединённой домашней обстановке. В особенности это касается трёх знаков зодиака. Каких именно — рассказала «Москве 24» астролог Наталья Шевченко.
Речь, в частности, идёт о Скорпионах. Они предпочитают трудиться в одиночку, не доверяя никому выполнение задачи. Представители этого знака зодиака любят ощущать контроль над ситуацией и невольно распространяют свои авторитарные замашки на окружающих. Закрытость и способность видеть в каждом человеке врага делают их отщепенцами и затрудняют общение с другими людьми.
Также к затворникам можно отнести Дев. По словам астролога, они критичны к другим и упёрты. Работа в одиночестве позволяет Девам расставить приоритеты в задачах и чётко действовать, не отвлекаясь на разговоры.
Что касается Водолеев, то они любят работать в коллективе, но часто сталкиваются с неприятием со стороны коллег. В одиночестве и отсутствии определённых регламентов Водолеи блестяще справляются со своими задачами и могут предлагать грандиозные идеи по развитию компании, добавила Шевченко.
Ранее были перечислены пять самых конфликтных знаков зодиака. Скандалы — неотъемлемая часть их жизни. Они способны превратить обычные разногласия в настоящие драматические представления. И это Скорпионы, Раки, Рыбы, Стрельцы и Львы.