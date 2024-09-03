Составлен топ-3 знаков зодиака, которых лучше держать вдали от команды

Не все люди хотят работать в команде, отдавая предпочтение удалённому графику и уединённой домашней обстановке. В особенности это касается трёх знаков зодиака. Каких именно — рассказала «Москве 24» астролог Наталья Шевченко.

Речь, в частности, идёт о Скорпионах. Они предпочитают трудиться в одиночку, не доверяя никому выполнение задачи. Представители этого знака зодиака любят ощущать контроль над ситуацией и невольно распространяют свои авторитарные замашки на окружающих. Закрытость и способность видеть в каждом человеке врага делают их отщепенцами и затрудняют общение с другими людьми.

Также к затворникам можно отнести Дев. По словам астролога, они критичны к другим и упёрты. Работа в одиночестве позволяет Девам расставить приоритеты в задачах и чётко действовать, не отвлекаясь на разговоры.

Что касается Водолеев, то они любят работать в коллективе, но часто сталкиваются с неприятием со стороны коллег. В одиночестве и отсутствии определённых регламентов Водолеи блестяще справляются со своими задачами и могут предлагать грандиозные идеи по развитию компании, добавила Шевченко.