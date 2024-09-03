Исследование: Россияне стали чаще отдыхать за границей, особенно в Азии

Минувшим летом россияне выбирали заграничные путешествия на 7% чаще, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика, с которой ознакомилась редакция Life.ru. Высокими темпами продолжает расти азиатское направление: прирост год к году составил 50%, а вот интерес к странам Северной Америки упал сразу на 20%.

Анализ роуминга, проведённый специалистами МегаФона, показал, что самой популярной страной остаётся Турция: её выбрали 22% наших соотечественников. В топ-5 вошли также Абхазия (10%), Белоруссия (9%), Казахстан (8%) и Грузия (6%). Интересно, что количество поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. Самым привлекательным стал Вьетнам: интерес к нему этим летом вырос в 2,7 раза.

Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока: в сравнении с летом 2023 года он стал выше в полтора раза. Россияне стали чаще ездить в Камбоджу, Китай, Японию и Таиланд.

А вот среди стран Африки бессменным лидером является Египет — сюда летом отправились три четверти (86%) всех россиян, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост, в сравнении с летом прошлого года, оказался у Марокко, куда стали ездить на 33% чаще, а также у Эфиопии (+ 23%).

В Южной Америке главным центром притяжения российских туристов стала Бразилия — сюда отправилась треть туристов, путешествующих по материку. Следом за ней идёт Аргентина с 19%.

Ближний Восток тоже продолжает привлекать россиян. В Саудовскую Аравию ездили на 16% чаще, а ОАЭ вошли в топ-10 зарубежных стран этим летом. Турпоток в Европу вырос лишь на 5%, а в топ-5 по числу туристов из России вошли Италия, Литва, Румыния, Германия и Франция.