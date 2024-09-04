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4 сентября, 07:51

Жители Бали чуть не линчевали инвестора из Челябинска

Инвестора из Челябинска Михаила Кабулова забили палками и закидали камнями жители индонезийского острова Бали из-за того, что он угрожал ножом таксисту. Об этом пишет SHOT.

Инвестора из Челябинска Михаила Кабулова забили палками и закидали камнями жители индонезийского острова Бали. Видео © X/FAKE OF

По словам очевидцев, 39-летний Кабулов набросился с ножом на водителя такси и пытался украсть его машину в районе Блахбатух. Мужчина вместе с ключами смог выбежать из машины и начал кричать. Тут же к месту инцидента сбежались местные, которые, вооружившись палками и камнями, сумели остановить россиянина. При себе у Михаила был нож.

В итоге россиянина задержали и доставили в полицию. Предварительно, он был под наркотиками, сейчас данная информация уточняется.

Согласно его документам, на Бали он приехал как инвестор. Как выяснил SHOT, до переезда, Кабулов жил и работал в Челябинске — у мужчины был свой бизнес по продаже пивных кег в Интернете. В 2022-м году он перебрался на Бали, закрыв в РФ весь бизнес.

Обложка ©

X/FAKE OF

Александра Вишнякова
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