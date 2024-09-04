Гороскоп на сентябрь 2024 от Тамары Глобы: что ждёт Россию и мир
Лето закончилось, и наступила осень. Значит, пришло время нового гороскопа. Сентябрь обещает привнести в жизнь людей перемены и новые возможности.
Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle, YouTube / Центр Тамары Глобы
Каждый месяц привносит в жизни людей что-то новое: это могут быть как положительные, так и отрицательные события. Узнать, к чему стоит готовиться, можно с помощью гороскопов, которые способны подсказать правильный путь. Известный астролог Тамара Глоба поделилась гороскопом на сентябрь 2024 года и рассказала об особенностях первого осеннего месяца и о сложных периодах, которые ожидают человечество.
Каким будет месяц под покровительством Девы
Астрологический прогноз на сентябрь 2024 от Тамары Глобы: что ждёт мир. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Сентябрь пройдёт под знаком Девы. Этот зодиакальный знак отличается своим рационализмом и прагматичностью. В этот период могут отпадать ненужные связи и появляться полезные. Также Девы очень внимательны к деталям, что порой мешает им жить, ведь они могут цепляться за незначительные вещи. Символом этого знака является колос, который означает сбор урожая, поэтому в сентябре люди смогут получить то, что наработали.
День осеннего равноденствия в сентябре 2024
День осеннего равноденствия наступит 22 сентября. В это время приходит пора подводить итоги первой половины года. Астрономический и астрологический год близится к половине. Вскоре начнётся новый период, который принесёт и новые интересы. К 22 сентября стоит навести порядок в делах и приготовиться ко второй половине года.
Какие перемены ждут мир после перехода Марса в знак Рака
Какие планеты будут влиять на человечество в сентябре 2024? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ketut Agus Suardika
Сентябрь будет богат на важные астрологические события. Одним из них станет переход Марса в знак Рака. Влияние этой планеты будет нарастать на протяжении девяти с половиной месяцев. В это время всему человечеству предстоит столкнуться с серьёзными вопросами, которые касаются дома, Родины и семьи. Перемены придут в каждый дом. Этот период поможет укрепить родственные и любовные связи, а также поможет избавиться от лишних людей и закончить отношения, изжившие себя.
Что сулит человечеству Плутон в Козероге в сентябре 2024
В сентябре 2024 года Плутон вернётся в знак Козерога и напомнит людям о событиях, волновавших их в прошлом году и в начале этого. Большому влиянию Плутона будут подвержены вопросы, связанные с карьерой. Государства также ждёт перестройка в сфере финансов, а человечеству стоит подготовиться к глобальным изменениям. В сентябре люди всё чаще начнут задумываться о будущем и о новых проектах. При планировании стоит учитывать, что все события, которые запустятся в сентябре 2024 года, будут раскручиваться на протяжении минимум 10 месяцев.
Лунное затмение в сентябре 2024: как подготовиться к опасному периоду
Лунное затмение 18 сентября 2024: что нельзя делать в этот период. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593
18 сентября 2024 года произойдёт частичное лунное затмение. Это астрологическое явление сильно влияет на жизнь людей, психику и физическое здоровье. Чтобы пережить лунное затмение без потерь, следует соблюдать несколько правил:
- Завершите все важные дела до затмения
- Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью близких
- Не ссорьтесь с окружающими
- Правильно питайтесь и соблюдайте режим дня
Опасные дни в сентябре 2024
Особое внимание в сентябре стоит уделить следующим дням:
- 3 сентября
- 5 сентября
- 7 сентября
- Первая половина 9 сентября
- 10 сентября
- 11 сентября
- Первая половина 14 и 16 сентября
- 17, 18, 19 сентября
- Первая половина 20 сентября
- 24 сентября
- Вечер 26 сентября
- 27 сентября
- 29 сентября
- Первая половина 30 сентября
Астролог уверяет, что, несмотря на трудности, сентябрь принесёт много возможностей в строительстве, новые перспективы. Также этот период поможет избавиться от всего ненужного, чтобы освободить место для чего-то более полезного. Ранее Life.ru рассказал о пяти самых конфликтных знаках зодиака.