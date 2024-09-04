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Гороскоп на сентябрь 2024 от Тамары Глобы: что ждёт Россию и мир

Лето закончилось, и наступила осень. Значит, пришло время нового гороскопа. Сентябрь обещает привнести в жизнь людей перемены и новые возможности.

4 сентября, 15:00
Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle, YouTube / Центр Тамары Глобы

Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle, YouTube / Центр Тамары Глобы

Каждый месяц привносит в жизни людей что-то новое: это могут быть как положительные, так и отрицательные события. Узнать, к чему стоит готовиться, можно с помощью гороскопов, которые способны подсказать правильный путь. Известный астролог Тамара Глоба поделилась гороскопом на сентябрь 2024 года и рассказала об особенностях первого осеннего месяца и о сложных периодах, которые ожидают человечество.

Каким будет месяц под покровительством Девы

Астрологический прогноз на сентябрь 2024 от Тамары Глобы: что ждёт мир. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Астрологический прогноз на сентябрь 2024 от Тамары Глобы: что ждёт мир. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Сентябрь пройдёт под знаком Девы. Этот зодиакальный знак отличается своим рационализмом и прагматичностью. В этот период могут отпадать ненужные связи и появляться полезные. Также Девы очень внимательны к деталям, что порой мешает им жить, ведь они могут цепляться за незначительные вещи. Символом этого знака является колос, который означает сбор урожая, поэтому в сентябре люди смогут получить то, что наработали.

День осеннего равноденствия в сентябре 2024

День осеннего равноденствия наступит 22 сентября. В это время приходит пора подводить итоги первой половины года. Астрономический и астрологический год близится к половине. Вскоре начнётся новый период, который принесёт и новые интересы. К 22 сентября стоит навести порядок в делах и приготовиться ко второй половине года.

Какие перемены ждут мир после перехода Марса в знак Рака

Какие планеты будут влиять на человечество в сентябре 2024? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ketut Agus Suardika

Какие планеты будут влиять на человечество в сентябре 2024? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ketut Agus Suardika

Сентябрь будет богат на важные астрологические события. Одним из них станет переход Марса в знак Рака. Влияние этой планеты будет нарастать на протяжении девяти с половиной месяцев. В это время всему человечеству предстоит столкнуться с серьёзными вопросами, которые касаются дома, Родины и семьи. Перемены придут в каждый дом. Этот период поможет укрепить родственные и любовные связи, а также поможет избавиться от лишних людей и закончить отношения, изжившие себя.

Что сулит человечеству Плутон в Козероге в сентябре 2024

В сентябре 2024 года Плутон вернётся в знак Козерога и напомнит людям о событиях, волновавших их в прошлом году и в начале этого. Большому влиянию Плутона будут подвержены вопросы, связанные с карьерой. Государства также ждёт перестройка в сфере финансов, а человечеству стоит подготовиться к глобальным изменениям. В сентябре люди всё чаще начнут задумываться о будущем и о новых проектах. При планировании стоит учитывать, что все события, которые запустятся в сентябре 2024 года, будут раскручиваться на протяжении минимум 10 месяцев.

Лунное затмение в сентябре 2024: как подготовиться к опасному периоду

Лунное затмение 18 сентября 2024: что нельзя делать в этот период. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593

Лунное затмение 18 сентября 2024: что нельзя делать в этот период. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593

18 сентября 2024 года произойдёт частичное лунное затмение. Это астрологическое явление сильно влияет на жизнь людей, психику и физическое здоровье. Чтобы пережить лунное затмение без потерь, следует соблюдать несколько правил:

  • Завершите все важные дела до затмения
  • Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью близких
  • Не ссорьтесь с окружающими
  • Правильно питайтесь и соблюдайте режим дня

Опасные дни в сентябре 2024

Особое внимание в сентябре стоит уделить следующим дням:

  • 3 сентября
  • 5 сентября
  • 7 сентября
  • Первая половина 9 сентября
  • 10 сентября
  • 11 сентября
  • Первая половина 14 и 16 сентября
  • 17, 18, 19 сентября
  • Первая половина 20 сентября
  • 24 сентября
  • Вечер 26 сентября
  • 27 сентября
  • 29 сентября
  • Первая половина 30 сентября

Астролог уверяет, что, несмотря на трудности, сентябрь принесёт много возможностей в строительстве, новые перспективы. Также этот период поможет избавиться от всего ненужного, чтобы освободить место для чего-то более полезного. Ранее Life.ru рассказал о пяти самых конфликтных знаках зодиака.

Авторы
Дана Третьякова
Дана Третьякова
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