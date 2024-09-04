Гороскоп на сентябрь 2024 от Тамары Глобы: что ждёт Россию и мир Лето закончилось, и наступила осень. Значит, пришло время нового гороскопа. Сентябрь обещает привнести в жизнь людей перемены и новые возможности. 4 сентября, 15:00 Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle, YouTube / Центр Тамары Глобы

Каждый месяц привносит в жизни людей что-то новое: это могут быть как положительные, так и отрицательные события. Узнать, к чему стоит готовиться, можно с помощью гороскопов, которые способны подсказать правильный путь. Известный астролог Тамара Глоба поделилась гороскопом на сентябрь 2024 года и рассказала об особенностях первого осеннего месяца и о сложных периодах, которые ожидают человечество.

Каким будет месяц под покровительством Девы

Астрологический прогноз на сентябрь 2024 от Тамары Глобы: что ждёт мир. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Сентябрь пройдёт под знаком Девы. Этот зодиакальный знак отличается своим рационализмом и прагматичностью. В этот период могут отпадать ненужные связи и появляться полезные. Также Девы очень внимательны к деталям, что порой мешает им жить, ведь они могут цепляться за незначительные вещи. Символом этого знака является колос, который означает сбор урожая, поэтому в сентябре люди смогут получить то, что наработали.

День осеннего равноденствия в сентябре 2024

День осеннего равноденствия наступит 22 сентября. В это время приходит пора подводить итоги первой половины года. Астрономический и астрологический год близится к половине. Вскоре начнётся новый период, который принесёт и новые интересы. К 22 сентября стоит навести порядок в делах и приготовиться ко второй половине года.

Какие перемены ждут мир после перехода Марса в знак Рака

Какие планеты будут влиять на человечество в сентябре 2024? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ketut Agus Suardika

Сентябрь будет богат на важные астрологические события. Одним из них станет переход Марса в знак Рака. Влияние этой планеты будет нарастать на протяжении девяти с половиной месяцев. В это время всему человечеству предстоит столкнуться с серьёзными вопросами, которые касаются дома, Родины и семьи. Перемены придут в каждый дом. Этот период поможет укрепить родственные и любовные связи, а также поможет избавиться от лишних людей и закончить отношения, изжившие себя.

Что сулит человечеству Плутон в Козероге в сентябре 2024

В сентябре 2024 года Плутон вернётся в знак Козерога и напомнит людям о событиях, волновавших их в прошлом году и в начале этого. Большому влиянию Плутона будут подвержены вопросы, связанные с карьерой. Государства также ждёт перестройка в сфере финансов, а человечеству стоит подготовиться к глобальным изменениям. В сентябре люди всё чаще начнут задумываться о будущем и о новых проектах. При планировании стоит учитывать, что все события, которые запустятся в сентябре 2024 года, будут раскручиваться на протяжении минимум 10 месяцев.

Лунное затмение в сентябре 2024: как подготовиться к опасному периоду

Лунное затмение 18 сентября 2024: что нельзя делать в этот период. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fotos593

18 сентября 2024 года произойдёт частичное лунное затмение. Это астрологическое явление сильно влияет на жизнь людей, психику и физическое здоровье. Чтобы пережить лунное затмение без потерь, следует соблюдать несколько правил: Завершите все важные дела до затмения

Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью близких

Не ссорьтесь с окружающими

Правильно питайтесь и соблюдайте режим дня

Опасные дни в сентябре 2024

Особое внимание в сентябре стоит уделить следующим дням: 3 сентября

5 сентября

7 сентября

Первая половина 9 сентября

10 сентября

11 сентября

Первая половина 14 и 16 сентября

17, 18, 19 сентября

Первая половина 20 сентября

24 сентября

Вечер 26 сентября

27 сентября

29 сентября

Первая половина 30 сентября

Астролог уверяет, что, несмотря на трудности, сентябрь принесёт много возможностей в строительстве, новые перспективы. Также этот период поможет избавиться от всего ненужного, чтобы освободить место для чего-то более полезного. Ранее Life.ru рассказал о пяти самых конфликтных знаках зодиака.

Авторы Дана Третьякова