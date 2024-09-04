Российский пианист завоевал серебро международного фестиваля Эмира Кустурицы

Секрет моей победы в любви к тому, что я делаю. В основе моей победы — вера. Вера в себя, в Бога, в моё ремесло и в то, что мне дан талант. Эта победа, конечно же, очень поможет мне в будущем. Спасибо профессору Кустурице, что он создал этот фестиваль в таком прекрасном месте, и спасибо всем организаторам и музыкантам, которые ему помогли, за то, что дали нам, молодым исполнителям, возможность показать свой талант именно здесь.