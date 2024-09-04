Российский пианист завоевал серебро международного фестиваля Эмира Кустурицы
Главный приз, «Золотую матрёшку», международного фестиваля классической музыки в сербской этнодеревне Дрвенград выиграл скрипач Матия Спасоевич из Белграда.
Конкурсанты на сербском фестивале в этнодеревне Дрвенград. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»
«Серебряную матрёшку» и второе место получил пианист Сергей Баженов из Омска, замкнул тройку победителей саксофонист Дмитрий Шувалов из Минска с «Бронзовой матрёшкой».
Созданный знаменитым режиссёром Эмиром Кустурицей фестиваль уже 11 лет проходит в горах, где расположена этнодеревня Дрвенград. Здесь мэтр когда-то снимал фильм «Жизнь как чудо».
Этот фестиваль — продолжение моей старой идеи о том, что Дрвенград должен принимать всех многообещающих молодых артистов. Они, выступая в компании более опытных коллег, могут сделать здесь первые шаги в карьере, которые приведут их к удаче. Человек должен сам создавать удачные обстоятельства, а не просто ждать их. Именно поэтому наша сцена уже 11 лет благодаря «Газпром нефти», нашим друзьям из России, выбирает молодые таланты, даёт им возможность жить здесь и выступать на этой сцене.
В этом году мероприятие длилось четыре дня — с 31 августа по 3 сентября. В фестивале участвовали 37 молодых музыкантов из трёх стран — России, Белоруссии и Сербии. Его почётным гостем стал глава сербского Министерства культуры Никола Селакович. Фестиваль Kustendorf CLASSIC проходит все эти годы под патронажем компании «Газпром нефть».
Режиссер Эмир Кустурица и конкурсанты фестиваля. Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»
Конкурсанты выступили в четырёх направлениях: фортепиано, вокал, духовые и струнные инструменты. Международное жюри было представлено российским дирижёром Михаилом Голиковым, сербским пианистом Владимиром Милошевичем и швейцарско-сербской гитаристкой и композитором Майей Ле-Ру Обрадович.
Призы международного мзыкального фестиваля в Сербии. Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»
Фестиваль проводится в горной деревне, которую Эмир Кустурица создал на месте съёмок своего фильма «Жизнь как чудо». В этом году мы помогли принять участие в фестивале молодым музыкантам из России и Белоруссии. И я абсолютно уверен, что каждый из них запомнит эти несколько дней как чудесное и важное событие своей музыкальной жизни.
Участники фестиваля. Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»
Главная сцена представила две премьеры: драматическую оперу «Шум леса за полем» Александра Седлара и оперетту «За кулисами оперы» Веры Миланкович.
На сцене фестиваля блистали известные молодые исполнители, победители престижных музыкальных конкурсов. Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»
На сцене блистали известные молодые исполнители, победители престижных музыкальных конкурсов — пианисты Зарина Шиманская и Богдан Дугалич, скрипач Лука Фаулиси, гитарист Урош Ячевич и многие другие. Кроме того, зрителей порадовали учащиеся музыкальных школ из Белграда, были прочитаны лекции о творчестве композиторов Петра Стояновича и Анте Гргина.
Селфи участников фестиваля. Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»
Секрет моей победы в любви к тому, что я делаю. В основе моей победы — вера. Вера в себя, в Бога, в моё ремесло и в то, что мне дан талант. Эта победа, конечно же, очень поможет мне в будущем. Спасибо профессору Кустурице, что он создал этот фестиваль в таком прекрасном месте, и спасибо всем организаторам и музыкантам, которые ему помогли, за то, что дали нам, молодым исполнителям, возможность показать свой талант именно здесь.