Россиянин пытался провезти 19 килограммов пиявок в Турцию
Россиянин пытался провезти 19 килограммов пиявок в Турцию и был оштрафован
Россиянин пытался провезти 19 килограммов пиявок в Турцию. Обложка © X / Turkiyegazetesi
Россиянин пытался провезти 19 килограммов пиявок в Турцию. По данным SHOT, гражданина оштрафовали более чем на три миллиона рублей.
Мешки, которые изъяли у россиянина, пытавшегося провезти 19 кг пиявок в Турцию. Фото © X / Turkiyegazetesi
По данным телеграм-канала, подозрительный багаж мужчины привлёк сотрудников аэропорта в Стамбуле. Оказалось, что мужчина привёз с собой из РФ в чемодане 20 тысяч крупных живых медицинских пиявок весом 19 кг.
Мешки, которые изъяли у россиянина, пытавшегося провезти 19 кг пиявок в Турцию. Фото © X / Turkiyegazetesi
Так как у нашего соотечественника не было с собой необходимых документов, турецкая таможня сочла это контрабандой, всё изъяла и оштрафовала мужчину на 1 312 408 турецких лир, то есть более чем на три миллиона рублей. С какой целью россиянин привёз в Турцию такой необычный груз, ещё предстоит выяснить.