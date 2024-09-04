Россиянин пытался провезти 19 килограммов пиявок в Турцию

По данным телеграм-канала, подозрительный багаж мужчины привлёк сотрудников аэропорта в Стамбуле. Оказалось, что мужчина привёз с собой из РФ в чемодане 20 тысяч крупных живых медицинских пиявок весом 19 кг.

Так как у нашего соотечественника не было с собой необходимых документов, турецкая таможня сочла это контрабандой, всё изъяла и оштрафовала мужчину на 1 312 408 турецких лир, то есть более чем на три миллиона рублей. С какой целью россиянин привёз в Турцию такой необычный груз, ещё предстоит выяснить.