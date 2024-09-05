Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

Житель Минеральных Вод был осужден за попытку взорвать кинотеатр. По данным следствия, в апреле 2023 года он планировал устроить взрыв в здании кинотеатра в Минводах. Во время обысков у мужчины были найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также схема здания, где предполагалось совершить нападение. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Удмуртии «чёрные обнальщики» получили условные сроки. Согласно информации от УФСБ, руководители компаний «Аксэстэл» и «Прайм» приобретали электронные средства банковского обслуживания и выводили крупные суммы наличных, нарушая действующее законодательство, а также создавали фиктивные предприятия. Установлено, что маленькие компании, которые указали в 2022 году выручку в 270 млн и 264 млн рублей соответственно, в 2023 году представили нулевую отчетность, фактически прекратив свою деятельность. С учётом признания вины и сотрудничества, им назначены условные наказания, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области трое мужчин предстанут перед судом по делу о похищении людей. В 2022 году сообщники похитили двоих мужчин, которые являлись потерпевшими по уголовному делу. Их удерживали в квартире несколько дней, угрожая убийством. Похитители намеревались чтобы они изменили показания, которые ранее давали, информирует rostovgazeta.ru.

Санкт-Петербург

Финансовые эксперты поделились советами о том, как накопить 1 млн рублей, имея зарплату в 30 тысяч. К ключевым рекомендациям специалистов относятся: четкое определение цели накоплений, полное погашение кредитов, ведение учета личных финансов и использование методик желтого и красного флага для контроля расходов. Более подробно об этом можно узнать - в материале newia.ru.

Республика Татарстан

Только 20% ферм в Татарстане позаботились о защите против эпидемий. Ветеринарные службы региона выражают озабоченность по поводу биологической безопасности молочных хозяйств, сообщает inkazan.ru. Для обеспечения безопасности ферм необходимо наличие ограждений, дезинфицирующих барьеров и специальных карантинных зон.

Волгоградская область

Жителю Волгограда выплатят компенсацию за повреждение его автомобиля в результате ДТП с автобусом. Горожанин проживающий в Дзержинском районе смог добиться возмещения ущерба в судебном порядке после инцидента с автобусом. «Волгоградскому автобусному парку» придется выплатить 790 тысяч рублей, пишет novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В Нижегородской области дети на мотоцикле столкнулись с коровой. Их доставили в медицинское учреждение с травмами, сообщает newsnn.ru. За рулем мотоцикла следовавшего ночью по трассе Чемашиха — Чибирьбыл был 11-летний мальчик с 13-летней пассажиркой. Когда на дорогу неожиданно вышло животное, подросток не успел среагировать и остановиться - в результате произошло столкновение.

Свердловская область

В Екатеринбурге правоохранительные органы занялись свалкой опасных медицинских отходов, расположенной рядом с аэропортом, сообщает tagilcity.ru. Владельцем участка оказался человек, находящийся под следствием за преступления с землей. В июле суд уже вынес решение о ликвидации свалки, однако оно не было исполнено. После завершения расследования будет обозначен размер причиненного ущерба природе.

Оренбургская область

В селе Городище Оренбургской области введён карантин в связи с африканской чумой свиней. Как сообщает 56orb.ru, губернатор региона подписал соответствующий указ. Ранее аналогичные меры были приняты в 11 муниципалитетах области, включая Соль-Илецкий ГО, Северный, Переволоцкий и Оренбургский районы.

Тюменская область

В Тюмень прибыл поезд Победы, сообщает nashgorod.ru. В каждом вагоне представлена экспозиция, посвященная одному из этапов Великой Отечественной войны. Посетители могут увидеть полноразмерные фигуры и стенды с различными предметами, относящимися к ВОВ.

Омская область

Житель Омска нашел редкий гриб - феолепиоту золотистую. Как сообщает gorod55.ru, фотографиями находки он поделился в социальных сетях. Данный гриб включен в Красную книгу Камчатского края. Употреблять в пищу такие грибы крайне не рекомендуется из-за высокого риска отравления.

Карелия

Жительница Петрозаводска стала жертвой мошенников и потеряла почти полтора миллиона рублей. Как информирует karelinform.ru, злоумышленник связался с ней через мессенджер, предложив возможность заработка. Когда женщина попыталась вывести якобы заработанные средства, она столкнулась с отказом. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Приморский край

Владивосток занял первое место среди российских городов по благоустройству. На Восточном экономическом форуме мэр города Константин Шестаков отметил, что проект сервисного пункта на набережной Татарка вошёл в список эталонных проектов России. Это уже шестой случай, когда методы благоустройства Владивостока получают признание одними из лучших в стране по версии Минстроя РФ, сообщает zr.media. Шестаков также предложил создать платформу для обмена опытом в рамках Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.

Башкирия

В Башкирии менеджер «пирамиды» получила почти 20 млн рублей. Согласно материалам дела, бывшая сотрудница кредитного кооператива подделывала документы на выдачу внутренних кредитов, в результате чего она обманула организацию на сумму 7,7 млн рублей. Еще 12 млн рублей, полученные от пайщиков «пирамиды», мошенница не внесла в кассу. Суд приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы в колонии, пишет mkset.ru.

Краснодарский край

В Краснодаре через шесть лет появится подземное трамвайное метро. Как сообщает KubanPress, проект по созданию подземного трамвайного маршрута находится в стадии разработки. На первом этапе строительства трамваи будут доставлять людей от железнодорожного вокзала Краснодар-1 до аэропорта «Пашковский». Общая протяженность маршрута составит более 25 километров.

Новосибирскская область

В Новосибирске пьяный сосед откусил нос другому мужчине, сообщает atas.info. Во время конфликта двух мужчин во дворе к ним подошёл прохожий, чтобы разнять, и именно он стал жертвой. Пострадавший получил серьёзные травмы. Суд признал виновным злоумышленника, назначив ему три года лишения свободы и выплату компенсации в размере 700 тысяч рублей.

Челябинская область

В Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной нарколаборатории, сообщает kursdela.biz. Лабораторию по производству мефедрона организовал ранее судимый гражданин в своем частном доме. Наркотики он поставлял незаконному интернет-магазину. У задержанного было изъято более пяти килограммов готового продукта, а также оборудование и вещества, необходимые для его изготовления.

ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе под суд отправится бизнесмен из Свердловской области за использование небезопасного батута в торговом центре, сообщает muksun.fm. Данное оборудование не отвечало стандартам безопасности, а привлеченный инструктор не имел достаточной квалификации. Именно это и стало причиной травмы 11-летним мальчиком.

Красноярский край

Депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила выдворять из России мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку и знанию истории страны. Эта инициатива должна затрагивать не только трудовых мигрантов, но и их семьи. По ее мнению, только жесткие меры могут повысить безопасность на улицах российских городов. Как сообщает prmira.ru, в связи этой инициативой из Красноярского края может быть выдворено несколько тысяч мигрантов.

Белгородская область

В Белгороде ряд школ начали учебный год в дистанционном формате из-за недавних обстрелов. Для обеспечения участия всех учеников в онлайн-уроках им предоставляют ноутбуки. Но не всё оказалось так просто. Выяснилось, что не все дети получили необходимую технику. Мать одного из учеников школы № 36 сообщила, что их семье ноутбук так и не выдали. Когда она обратилась к классному руководителю, тот ответил, что родителям нужно решать эту проблему самостоятельно, сообщает bel.ru. В итоге родительница решила обратиться к мэру города, чтобы разрешить данную ситуацию.

Пермский край