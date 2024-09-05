Карьерный туризм: школьникам предложили путешествовать за счёт будущего работодателя В России стартовала образовательная программа для школьников «Уверенный старт», финалисты которой едут в путешествие по стране для знакомства с лучшими работодателями. 5 сентября, 17:44 Участники образовательной программы знакомятся с профессией нефтяников. Обложка © Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Первыми это сделали школьники Ульяновской области. Они посетили Ханты-Мансийск, где изучили особенности работы нефтяников на Южно-Приобском месторождении.

Участникам поездки показали работу на предприятии и провели экскурсию по цифровому логистическому пространству с автоматическими системами хранения и роботами-доставщиками.

«Благодаря поездке в Ханты-Мансийск я убедился, какая это ответственная и важная работа. Нефтепромысел напомнил мне большую космическую станцию, которая оснащена современным оборудованием и всем необходимым для жизни. Здесь можно не только работать, но и заниматься спортом. После девятого класса пойду в нефтегазовый колледж. С этого начинали свой карьерный путь все инженеры и начальники цехов, с которыми я познакомился», — поделился эмоциями финалист программы Роман Байбиков из ульяновской школы № 2.

Программа карьерного туризма организована президентской платформой «Россия — страна возможностей» совместно с компанией «Газпром нефть». Цель инициативы — популяризация рабочих профессий у молодёжи.

В 2025 году к проекту присоединятся школьники из других регионов России и новые промышленные предприятия.

Экскурсия на предприятии для школьников. Фото © Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Принять участие в проекте «Уверенный старт» могут учащиеся восьмых классов в возрасте до 14 лет. Отбор участников проходит в несколько этапов, включая тестирование знаний, конкурс эссе и видеовизиток. Победители получают оплачиваемую поездку в один из регионов с насыщенной экскурсионной программой и практикой на ведущих предприятиях.

Авторы Михаил Новиков