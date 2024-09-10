Грязные ножи, волосатые мидии и тараканьи бега: страшные подробности «дольче вита» от «Иль Патио» и «Планеты суши» Посетители все чаще жалуются на обслуживание, невкусные блюда, просроченные продукты ресторанов. Агент проекта «SHOT ПРОВЕРКА» устроился на работу и рассказывает о закулисье кухни итальянского сервиса «Иль Патио» и «Планеты суши». 10 сентября, 09:45 Что происходит на кухне сети ресторанов «Иль Патио» и «Планета суши». Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, Александр Казаков, © Freepik / wayhomestudio

Жалобы на «Иль Патио» и «Планету суши»

Если изучить отзывы на эти заведения даже в открытых источниках, становится не по себе. Посетители да и сами сотрудники публикуют неприятные факты об антисанитарии и разгульных нравах, царящих на кухне итальянского ресторана. Люди пишут о грязных столах. Есть много вопросов и к подаче блюд, котоая совсем не вяжется с итальянской «дольче вита».

– Посещали с подругой Иль Патио на Маяковской. Это худший, просто худший ресторан сети! Заказывала салат Панцанелла, который всегда идет с медовой заправкой. Хорошо знаю, какой должен быть вкус у этого салата, так как часто заказываю его в других ресторанах сети. В результате мне приносят салат, заправленный просто маслом! Может чуть был привкус заправки, как будто одну часть заправки смешали с девятью частями масла. Но без заправки это просто порезанные овощи! Почему официант не предупредила, что заправка закончилась на кухне? В этом случае я бы выбрала что-то другое! – пишет посетительница.

Выпуск «SHOT ПРОВЕРКА», посвящённый «Иль Патио» и «Планета суши». Видео © Life.ru

Помимо этого девушка позже обнаружила в чеке дополнительные блюда, которые она не заказывала. Видимо, расчет был на невнимательность посетителей. Замечают многочисленные посетители и потерю итальянского лоска, который изначально закладывался как ДНК компании.

Гости ресторанов «Иль Патио» замечают странное поведение официантов: со слов посетителей, иногда те, не давая посетителям доесть, уже бегут к ним с кассовым аппаратом, чтобы стребовать оплату по счету, а зачастую бывает так, что сотрудники напрямую говорят о необходимости заплатить чаевые и подсовывают клиентам специальный QR-код.

Гостям ресторана намекают, что нужно оплатить чаевые. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Адская кухня

Агент проекта «SHOT ПРОВЕРКА» выяснила, что на кухне ресторанов сети вовсю плодятся и бегают тараканы, а сотрудники беззастенчиво рассказывают об этом и не стесняются подобного безобразия. Не иначе — адская кухня!

Учитывая, что тараканы любят терять конечности и фрагменты своей репродуктивной системы в местах обитания, страшно представить, что кто-то может не заметить, к примеру, в салате тонкую лапку насекомого. А ведь порой на любой подобной кухне есть и более невидимые гости – всячески палочки и возбудители разных заболеваний. Приходя в ресторан с итальянским пафосом, вряд ли кто-то из гостей рассчитывает при этом получить такой высокопротеиновый «бонус».

Приходя в ресторан с итальянским пафосом, вряд ли кто-то из гостей рассчитывает при этом получить высокопротеиновый «бонус» в виде лапки таракана. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KoKiChs

Также удалось выяснить, что клиенты жалуются на «волосатых мидий» в блюдах «Иль Патио». Но, конечно же, это не волосы, а собственные ткани мидий – биссус. Проще говоря, белковые нити, которыми животное крепится к различным поверхностям. Но выглядят эти нити в тарелке очень неприглядно, похожи они на паховую растительность, и ресторанные работники могли бы убирать эти «волосы», чтобы сберечь психику посетителей. Но они, как видим, этого не делают. Если соблюдать такой принцип, то курицу перед приготовлением не нужно ощипывать или есть рыбу вместе с плавниками. Главный принцип готовки и подачи блюд – чтобы готовый продукт был приятен глазу и вкусовым рецепторам.

Одной клиентке принесли салат, в котором пармезан был не натерт на терке, а грубо отрезан слайсером для овощей одним большим куском. Есть такое конечно же неудобно и неэстетично. Стало известно и о просрочке в блюдах. Сотрудники не торопятся списывать испорченные продукты.

— Если продукты нормальные, мы не будем списывать, — говорит одна из сотрудниц. Но «нормальность продукта» проверяется, конечно же, на глазок.

Берут продукты голыми руками

Ужас вызвало и зрелище, как циновку из-под суши просто оббивают о мусорный бак и позже на ней же готовят другую порцию блюда. Работники кухни так же по-варварски относятся и к продуктам. Основу всей итальянской кухни – спагетти или пасту – сотрудники брали голыми руками и швыряли в посудины, а ведь этими руками до этого они вполне могли касаться грязных мобильных телефонов.

На кухне циновку из-под суши просто оббивают о мусорный бак и позже на ней же готовят другую порцию блюда. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

- Она все это делает голыми руками. Она вытряхивает из бокса еду, которая уже сутки там стоит, это заготовка. Она ее вытряхивает, просто протирает этой же грязной тряпкой бокс, кладет туда новый пергамент и ту же еду, ту же заготовку запихивает в этот бокс. Как вы думаете, сколько лежит эта заготовка там? Да никто не знает. Потому что у них нет маркировки, они на глаз и на запах определяют, - рассказала агент «SHOT ПРОВЕРКИ».

На многих продуктах этой кухни отсутствовала маркировка, то есть, шефы попросту могут и не знать, вышел ли срок годности у продукта. И конечно же, отдельный эпизод расследования – про обилие тараканов. Они здесь везде – в продуктах, на полу, на стенах. Повидавшая в этой жизни все официантка с улыбкой отнесла клиенту тарелку, возле которой недавно пробегал таракан, при этом она сказала, что такое происходит далеко не в первый раз.

Опытные наставники совершенно не против, что новенький сотрудник будет пользоваться грязным ножом. Об этом было сказано напрямую. Такое отношение к процессу приготовления еды бывалые сотрудники объяснили своим реальным видением статуса ресторана.

- У нас не какой-то элитный ресторан, чтобы, понимаешь, не спеша, - резюмировала наставница. Да и в этой сети ресторанов нет системы наказания для проштрафившихся сотрудников. Это многое объясняет.

- Допустим, закосячил, на тебя не могут ругаться и штрафовать – ничего. Ничего страшного. Мы всегда закосячим – но за это не будем платить, - сообщила сотрудница.

На сайте по поиску персонала для сети «Иль Патио» есть объявления о поиске повара без опыта. О кадровых проблемах говорит и акция «приведи друга» за 10 000 рублей.

Как все начиналось

История «Иль Патио» начиналась красиво: в 1993 году автор проекта – Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, родившийся в российско-испанской семье, решил привнести в московские будни не испанского, а итальянского шика. Тогда ресторанный бизнес в России только поднимал голову, и идея монетизировать хорошую репутацию итальянской кухни «выстрелила».

В 1993 году автор проекта – Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, родившийся в российско-испанской семье, решил открыть ресторан в Москве. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Название ресторана IL Patio переводится с итальянского как «внутренний дворик». Это намек на то, что рестораны – не пафосные и для элит, а простые и доступные. Владельцы «Иль Патио» гордятся тем, что познакомили граждан новой России с итальянскими гастрономическими шедеврами и якобы ввели в моду пиццу. Но, видимо, открыточная история, которая, как фасад, манит посетителей, впоследствии перестала действовать, и в системе что-то сломалось. И появились тараканы, недовес, перебивание маркировки и хамоватая обслуга.

Кому принадлежат «Иль Патио» и «Планета суши»

Компания, владеющая ресторанами «Иль Патио» и «Планета суши» имеет весьма витиеватое название «Ресторанная объединенная сеть и новейшие технологии евроамериканского развития ресторантс». Для простоты произношения был образован акроним их заглавных букв этого наименования – «Росинтер». Возможно, тот факт, что в название компании затесалось слово «евроамериканского» что-то и объяснит тем, кто любит смотреть вглубь вещей, но большая часть компании находится в управлении у российского ПАО «Росинтер ресторантс холдинг», а 1,69% бизнеса уже принадлежит кипрской компании «Аминвест лимитед».

Компания, владеющая ресторанами «Иль Патио» и «Планета суши» – «Росинтер». Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В портфеле компании более 200 ресторанов в России и за рубежом. Почти половина ресторанов работает по системе франчайзинга. Желание поделиться своими наработками через франчайзинг появляется у компаний, полностью уверенных в крепости своего бизнеса, но, если взглянуть на репутационнную карту компании, можно найти много темных пятен и помимо тараканов в рисе.

Проверки ресторанов «Иль Патио»

С таким «послужным списком» проверки постоянно показывают недоработки в «Иль Патио». Помимо тараканьих бегов на ресторанной кухне и волюнтаризма в отношении исполнения договорных условий, за владельцем сети ресторанов есть еще один грешок – осенью 2021 года Федеральная антимонопольная служба выявила в действиях компании нарушение закона о защите конкуренции. Ведомство обнаружило существенное завышение цен на блюда в точке, расположенной в «Шереметьево», и, так как компания на тот момент была доминирующим игроком на рынке питания аэропорта, ФАС возбудила административное производство.

После всех подробностей, которые выяснила агент «SHOT ПРОВЕРКИ», совсем не удивительно, что компания попадала и в поле зрения Роспотребнадзора. В 2013 году ведомство выявило целый список нарушений по разным адресам компании. Грубые нарушения были зафиксированы по части косметического ремонта: выбоины, трещины, отсутствие косметического ремонта, не обеспечена поточность технологических процессов, а именно: имеется встречное движение готовой продукции с необработанными фруктами и зеленью, несоблюдение температурного режима хранения продуктов питания, на некоторых кухнях не был выделен отдельный стол, место, разделочный и производственный инвентарь для обработки сырой птицы. На отдельных точках проверяющие заметили отсутствие маркировки на разделочных досках и ножах в соответствии с видом обрабатываемого продукта, а 397 смывов с инвентаря и рук персонала показали наличие возбудителей кишечной палочки.

В 2013 году Роспотребнадзор выявил целый список нарушений по разным адресам компании. Фото © Freepik / DC Studio

В 2018 году проверяли пиццу ресторана этой сети и представители негосударственного проекта «Росконтроль». Ревизоры обнаружили в еде из ресторанов «Росинтера» не указанный в маркировке консервант – сорбиновую кислоту (на пределе допустимой концентрации). Помимо этого химиката, в еде от адептов «дольче вита» был целый букет интересностей.

– Обнаружена ДНК сои, при этом возможное ее присутствие в продукте в маркировке не указано (при микроструктурном анализе присутствия соевого белка или других соевых компонентов в существенных – обнаруживаемых данным методом – количествах не выявлено. То есть компоненты из сои присутствуют вследствие перекрестного технологического загрязнения либо в составе составных компонентов – ветчина, сыр и т.п., – резюмировали проверяющие.

Как мы видим по итогам свежего расследования «SHOT ПРОВЕРКИ», в принципах готовки сети «Иль Патио» с тех пор мало что изменилось. Посетители вроде бы должны сами определять потенциальный риск и думать надвое, прежде чем идти в рестораны с подобной репутацией. Но многим хотелось бы, посещая распиаренное заведение с итальянской кухней, не напарываться на тараканов, ДНК сои и кишечную палочку.

Авторы Антон Плотников