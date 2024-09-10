Умные часы удерживают лидерство среди самых востребованных устройств для школьников

Умные часы остаются в топе самых востребованных гаджетов, которые россияне приобретают детям к школе. В августе такие гаджеты приобретали на 72% чаще, чем в июле. При этом после 1 сентября спрос на некоторые устройства оказался даже выше, чем накануне учебного года. Так, число проданных детских часов в первые три дня сентября было равно половине их продаж за весь июнь, свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Кроме того, родители позаботились и об обустройстве рабочего места для ребёнка. В августе россияне стали чаще покупать ноутбуки, умные колонки и приборы для освещения стола. Согласно исследованию, с которым ознакомился Life.ru, ноутбуки в преддверии 1 сентября стали брать на 44% чаще, колонки – на 28%, а продажи ламп выросли сразу на 60%, хотя годом ранее интерес к ним в августе был всего на 5% выше, чем в июле.

«Канун 1 сентября – всегда активный период для родителей школьников и студентов. И если когда-то речь шла преимущественно о покупке канцелярских принадлежностей и формы, то сегодня сложно себе представить подготовку к школе без покупки гаджетов для ребёнка. Мы снова увидели ажиотаж вокруг смарт-часов, и пока они из года в год удерживают лидерские позиции среди самых востребованных устройств при подготовке детей к школе», — комментирует директор департамента по стратегии и развитию продаж Давид Борзилов.