Секретная древнеегипетская астрология: Какой знак вам подходит по дате рождения В древнем Египте верили, что боги влияют на судьбу каждого человека. Life.ru рассказывает, как египетские знаки зодиака могут раскрыть вашу личность. 12 сентября, 06:00 Египетская астрология: какие древние боги были знаками зодиака у египтян. Обложка © Шедеврум

Знали ли вы, что у древних египтян тоже была своя уникальная система зодиаков? И она ничем не уступает привычной нам западной астрологии. Более того, египетские боги и богини, покровители этих знаков, как считалось, напрямую влияли на жизнь людей. Если вы любите узнавать что-то новое о себе, звёзды Египта могут открыть вам глаза на некоторые моменты, о которых раньше не задумывались.

12 знаков и их покровители

Египетский зодиак включает 12 знаков, каждый из которых связан с определённым божеством или явлением. И, конечно, ваша личность и судьба зависят от того, под чьей защитой вы родились.

Египетский знак зодиака Нил

Нил: как родившиеся под этим знаком ищут гармонию. Фото © Шедеврум

Даты: 1—7 января, 19—28 июня, 1—7 сентября, 18—26 ноября Начнём с первого знака — Нила. Он олицетворяет начало всего, мир и спокойствие. Люди этого знака зодиака — это прирождённые дипломаты, которые ценят спокойствие в любых ситуациях и всегда ищут компромиссы. Они умеют наблюдать за окружающими и строить свои действия, опираясь на холодную логику. Однако не стоит их недооценивать — за миролюбивым лицом скрывается вспыльчивость, способная застать врасплох.

Египетский знак зодиака Амон-Ра

Амон-Ра: прирождённые лидеры, вдохновляющие других. Фото © Шедеврум

Даты: 8—21 января, 1—11 февраля Этот знак покровительствует тем, кто родился под светом солнца, ведь Амон-Ра — главный бог и защитник всего живого. Люди этого зодиака — прирождённые лидеры, которых окружающие видят как мудрых наставников. У них сильная интуиция, и они всегда знают, как помочь другим. Если вам нужен совет или поддержка, человек Амон-Ра точно знает, что делать. Они умеют вдохновлять и чаще всего занимают руководящие позиции.

Египетский знак зодиака Мут

Мут: что скрывают за маской воспитанности. Фото © Шедеврум

Даты: 22—31 января, 8—22 сентября Мут — богиня, символизирующая мать мира. Те, кто родился под её покровительством, обладают глубокими материнскими инстинктами. Люди этого знака зодиака обычно скрывают свои чувства и не открываются первому встречному. Но, если они доверяют, вы увидите всю их мудрость и заботу. Это одни из самых преданных друзей и партнёров, которые готовы выслушать, даже если не согласны.

Египетский знак зодиака Геб

Геб: почему этот знак связан с чувствительностью и землёй. Фото © Шедеврум

Даты: 12—29 февраля, 20—31 августа Геб, бог земли, символизирует практичность и силу духа. Люди под его защитой очень чувствительные и интуитивные. Они отлично чувствуют эмоции других и стремятся заботиться о ближних. Однако эта же черта может сыграть с ними злую шутку — негативные новости могут сильно выбить их из колеи.

Египетский знак зодиака Изида

Изида: прямолинейные и активные под покровительством богини. Фото © Шедеврум

Даты: 11—31 марта, 18—29 октября, 19—31 декабря Изида — богиня материнства и природы, олицетворяющая силу и уверенность. Люди этого знака зодиака всегда прямолинейны и говорят то, что думают. Они предпочитают окружать себя сильными личностями и всегда готовы дать совет или протянуть руку помощи. Это знак зодиака, под которым рождаются прирождённые лидеры, готовые взять на себя ответственность и поддержать других.

Египетский знак зодиака Осирис

Осирис: люди с двойственностью характера. Фото © Шедеврум

Даты: 1—10 марта, 27 ноября — 18 декабря Осирис — один из самых сложных знаков египетской астрологии, символизирующий переменчивость и раздвоенность личности. Люди этого зодиака могут быть одновременно сильными и уязвимыми. Это те, кто идёт по жизни уверенно, но порой может быть нерешителен. Впрочем, если вы работаете с кем-то из Осирисов, готовьтесь к постоянным неожиданностям — они могут предложить вам нестандартные решения и вдохновить на новые проекты.

Египетский знак зодиака Тот

Тот: почему знак мудрости тянет к обучению. Фото © Шедеврум

Даты: 1—19 апреля, 8—17 ноября Тот — бог мудрости и знаний. Люди этого знака зодиака любят учиться и никогда не перестают задаваться вопросами. Это перфекционисты, стремящиеся к идеалу во всём. Они могут быть наставниками, учителями и исследователями, которым всегда хочется знать больше и делиться знаниями с другими.

Египетский знак зодиака Анубис

Анубис: что скрывают интроверты под покровительством этого бога. Фото © Шедеврум

Даты: 8—27 мая, 29 июня — 13 июля Анубис — бог смерти, и люди его знака зодиака — глубокие и вдумчивые интроверты. Они предпочитают уединение и спокойствие шумным вечеринкам, им нравится наблюдать за миром издалека. Это прирождённые исследователи человеческой природы, которые могут предсказать, о чём думают окружающие.

Египетский знак зодиака Сет

Сет: как этот знак ищет перемен и приключений. Фото © Шедеврум

Даты: 28 мая — 18 июня, 28 сентября — 2 октября Сет — бог хаоса и перемен. Люди этого знака зодиака никогда не остаются на месте и постоянно ищут что-то новое. Они перфекционисты, которые не боятся трудностей и готовы добиваться успеха, несмотря ни на что. Это энергичные и харизматичные личности, которые стремятся быть в центре внимания.

Египетский знак зодиака Бастет

Бастет: почему знак кошек символизирует спокойствие и баланс. Фото © Шедеврум

Даты: 14—28 июля, 23—27 сентября, 3—17 октября Бастет — богиня кошек и удовольствий. Люди под её защитой всегда ищут баланс и гармонию. Представители этого египетского знака зодиака предпочитают мир и спокойствие, избегая конфликтов, и могут быть интровертами, которые тщательно выбирают своё окружение.

Египетский знак зодиака Гор

Гор: отвага и выносливость — отличительные черты этого знака. Фото © Шедеврум

Даты: 20 апреля — 7 мая, 12—19 августа Гор, символ звёзд и неба, — это мужественные и решительные люди, которые не боятся рисковать. Они всегда готовы к новым вызовам и стремятся быть первопроходцами. Люди этого знака зодиака уверенно идут к своим целям и часто становятся лидерами в любых начинаниях.

Египетский знак зодиака Сехмет

Сехмет: как люди под покровительством богини войны добиваются успеха. Фото © Шедеврум

Даты: 29 июля — 11 августа, 30 октября — 7 ноября Сехмет — богиня войны, и люди её знака зодиака обладают двойственностью. С одной стороны, они дисциплинированны и строги, с другой — свободолюбивы и готовы к переменам. Это прирождённые лидеры, которые умеют организовывать и вдохновлять.

Задумайтесь: может, стоит обратить внимание на эту древнюю систему? Даже если вы не увлекаетесь астрологией, это ещё одна возможность узнать о себе что-то новое и неожиданное. Ведь египтяне были уверены, что боги — это не просто символы, а мощные силы, способные направлять вашу судьбу. И кто знает, может, именно ваш египетский знак откроет вам дверь к новым возможностям.

Авторы Сергей Трофимов