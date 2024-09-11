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11 сентября, 08:12

Ещё один аэропорт в Мурманской области временно закрыт

Работа аэропорта Апатиты в Мурманской области временно ограничена

Работа аэропорта Апатиты в Мурманской области ограничена. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Как уточняется, временные ограничения введены для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

А ранее стало известно, что временно закрыт аэропорт Мурманска. Предварительно, ограничения связаны с угрозой атаки беспилотников.

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Wikipedia / Vasilii Martynov

Иван Косицын
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