Ещё один аэропорт в Мурманской области временно закрыт

Работа аэропорта Апатиты в Мурманской области ограничена. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Как уточняется, временные ограничения введены для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.