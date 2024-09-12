Нефтяники высадят тысячи гектаров леса в российских регионах
Высаживать планируют деревья, характерные для конкретных регионов. Но преимущественно наиболее устойчивые породы - сосны, лиственницы и ели. Фото предоставлено Life.ru пресс-службой компании
Леса – важнейшая часть системы экологического равновесия. Деревья поглощают вредные вещества и делают воздух чище, а также поддерживают температурный баланс и являются средой обитания птиц и животных. Рослесинфоргом совместно с компанией «Газпром нефть» запустили программу, предусматривающую ежегодную высадку тысяч гектаров хвойных деревьев. Проект охватывает Тюменскую, Томскую и Иркутскую области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Красноярский край и Якутию.
В разных регионах с учетом специфики их климата будут высаживаться различные виды деревьев. Но главным образом экологи планируют использовать саженцы сосны, лиственницы и ели. За растениями организуют трехлетний агротехнический уход, чтобы повысить приживаемость.
Эксперты Рослесинфорга, отвечающие за государственный учет и обустройство лесов, совместно с нефтяниками определят подходящие участки и виды деревьев для высадки. В этом году планируемая площадь лесовосстановления составит 120 гектаров в Томской и Иркутской областях. На пике проекта объемы высадки будут превышать 10 тысяч гектаров в год.
«Для сохранения лесов мы используем передовые отраслевые решения, а также разрабатываем собственные технологии и подходы для экологичного поиска и добычи углеводородов. Объединяя опыт и компетенции с ведущими экспертами лесной отрасли, мы централизуем и систематизируем масштабную работу по высадке деревьев в регионах своей деятельности. Это существенно повысит эффективность и качество наших экологических инициатив, а также станет вкладом в борьбу с изменением климата», — комментирует замглавы департамента по крупным проектам разведки и добычи нефтяной компании Айдар Сарваров.