В 58 регионах страны открылись новые кластеры «Профессионалитета»

В новом учебном году в 58 субъектах Российской Федерации, включая воссоединенные регионы страны, запустились 150 новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет».

«Система среднего профессионального образования гибко реагирует на социально-экономические изменения. Благодаря проекту «Профессионалитет» предприятия ключевых отраслей получают возможность напрямую взаимодействовать с колледжами, участвовать в управлении учреждениями, а также в создании образовательных программ. Как результат – кластеры готовят востребованных специалистов непосредственно под запрос экономики», — прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Подготовка молодых специалистов в новых кластерах проводится по 19 отраслям экономики. Это лесная, горнодобывающая и атомная промышленность, металлургия, сельское хозяйство, информационные технологии, машиностроение, радиоэлектроника, строительная, химическая и транспортная отрасль, индустрия робототехники, топливно-энергетический комплекс, туризм и сфера услуг, искусство и креативная индустрия, средства массовой информации и коммуникационные технологии, клиническая и профилактическая медицина, педагогика, правоохранительная сфера и управление.

Реализация федерального проекта «Профессионалитет» началась в 2022 году, это одна из инициатив в области социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Проект стал локомотивом комплексной модернизации системы среднего профессионального образования. «Профессионалитет» охватил 79 регионов России, в них функционируют 370 кластеров. Планируется, что к концу 2026 года проект охватит все 89 субъектов России.

Кластеры «Профессионалитета» представляют собой интеграцию колледжей и предприятий и организаций, действующих в отраслях, характерных для субъектов малого и среднего предпринимательства и социальной сферы. К проекту привлечено более 1 800 партнеров-работодателей, и их количество будет увеличиваться. Федеральный оператор проекта «Профессионалитет» — Институт развития профессионального образования.