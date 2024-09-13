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13 сентября, 09:41

Жар и диарея за 45 тысяч рублей: Гости отравились в элитном парк-отеле «Солнечный» под Москвой

Массовое отравление зафиксировано в парк-отеле «Солнечный» в Подмосковье

Гости четырёхзвёздочного парк-отеля «Солнечный» в Подмосковье пожаловались на отравление, Одну из пострадавших доставили в больницу, где она пролежала под капельницами целых пять дней.

Так кормят в парк-отеле «Солнечный» за 44 тысячи рублей на три дня и две ночи. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Так кормят в парк-отеле «Солнечный» за 44 тысячи рублей на три дня и две ночи. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ гости отеля рассказали, что заехали в «Солнечный» на три дня и две ночи в конце августа, недолгий отдых обошёлся им в 44 тысячи рублей. Спустя десять часов после заезда, купания в бассейне и ужина две подруги слегли со страшным отравлением: по их словам, речь шла о температуре под 40 и сильной интоксикации. Одна из девушек рассказала, что в недешёвом отеле якобы не оказалось медпункта, а администраторы выдали им только градусник и парацетамол.

Рассказ одной из посетительниц парк-отеля «Солнечный». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

В парк-отеле «Солнечный» работает система «всё включено». В немалую стоимость входят трёхразовое питание по системе шведский стол, безлимитный алкоголь, спа с бассейном и игровая зона. Однако многие посетители оказались недовольны сервисом. По данным SHOT ПРОВЕРКА, в конце августа – начале сентября несколько десятков человек отравились в отеле. По словам пострадавших, в этот период кареты скорой помощи регулярно приезжали в «Солнечный». Отдыхающие предполагают, что причина массового отравления в некачественной еде шведского стола или дешёвом алкоголе, который разливают из бочек.

SHOT ПРОВЕРКА отправила запрос в парк-отель, чтобы получить комментарий по поводу жалоб на отравление.

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SHOT ПРОВЕРКА

Алексей Берковиц
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