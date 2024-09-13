Матчи ХК СКА теперь можно смотреть в интернете

Петербургский хоккей, наконец, можно будет посмотреть и в Интернете. Следить за матчами СКА теперь можно с любого гаджета, без регистраций и платной подписки, достаточно просто включить плеер сайте 78.ru.

"Трансляции игр СКА — яркая черта сетки вещания телеканала «78» и её отличительная особенность. И для нас хоккей в эфире важен не только с точки зрения разнообразия контента. По сути, это подарок всем петербуржцам, увлекающимся спортом — иметь возможность следить за игрой в реальном времени и не выходя из дома. А теперь для этого и не надо быть у телевизора», - комментирует главный редактор и генеральный директор телеканала «78» Алексей Сухоруков.

Как и в предыдущих сезонах, на телеканале «78» в дни матчей будет выходить спортивное шоу «Болеем за наших». Перед началом игры и перерывах между периодами здесь обсуждают подготовку команд к предстоящему матчу и ход игры.

Комментатор игр СКА Андрей Шестаков тоже считает новость о трансляциях в интернете отличным подарком болельщикам.

«Весь прошлый сезон я получал жалобы в социальных сетях. Люди писали, что у них нет дома телевизора, и пытались через меня донести свою боль, просили найти возможность для интернет-трансляций. Среди них были и те, кто регулярно ходил на домашние матчи СКА. После игры мне писали, как вырос уровень комфорта для гостей, да я и сам знаю, что так внимательно и тепло относятся к болельщикам именно на спортивных аренах Петербурга. Но как только в турнирной таблице появлялся выездной матч, шквал негодований возрастал снова»,— рассказывает Андрей Шестаков.