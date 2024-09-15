Биржевой волк: Как в Омской области чиновника уволили за скупку западных акций, но он вернулся в своё кресло В Омской области случилась юридическая коллизия, претендующая на политическую сенсацию, — уволенный летом «в связи с утратой доверия» глава Осокинского сельского поселения Сергей Елистратов на днях снова занял свою должность. Как это ему удалось? 15 сентября, 12:06 Глава Осокинского сельского поселения Сергей Елистратов снова занял свою должность. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Master1305, saravuth

На чём попался начальник села Елистратов

Сельского главу уличили в покупке на бирже ценных бумаг четырёх иностранных компаний в начале этого года, что является нарушением антикоррупционного законодательства. В связи с этим Калачинская межрайонная прокуратура Омской области через суд добилась увольнения Сергея Елистратова. В июне его уволили с формулировкой «утрата доверия», а его фамилию внесли в федеральный реестр коррупционеров.

По данным СМИ, в собственности у сельского главы оказались депозитарные расписки американских банков Bank of New York Mellon и Citibank, N.A., а также акции международных компаний Polymetal International plc. и Public Limited Liability Company Yandex N.V.

Уволенный по статье, но восстановленный сельскими депутатами в должности Сергей Елистратов. Фото © Omskportal.ru

— Российским госслужащим и другим определённым категориям граждан запрещено иметь иностранные финансовые инструменты, включая ценные бумаги, — рассказал Life.ru заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. — Этот запрет введён с целью предотвращения конфликта интересов и обеспечения национальной безопасности, он регулируется Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Как Елистратов стал играть на бирже

В последние годы многие крупные российские банки стали предлагать брокерские услуги для населения страны. Российским гражданам предлагают инвестировать в ценные бумаги отечественных и зарубежных компаний в качестве альтернативы банковским вкладам. При этом финансовым учреждениям всё равно, зарабатывает их клиент-инвестор на бирже или теряет свои деньги, — они живут за счёт комиссий с каждой сделки — как покупки, так и продажи ценных бумаг.

Стать инвестором может любой гражданин, достигший совершеннолетия, однако, по словам Дмитрия Леснова, работать с ценными бумагами иностранных компаний российские граждане могут в двух случаях. Первый — открыть счёт у иностранного брокера (как из дружественных стран, так и из недружественных).

Сегодня в связи с напряжённой геополитической обстановкой и многочисленными санкциями, наложенными странами Запада на Россию, это сделать затруднительно. А без выезда за рубеж (для регистрации, покупки ценных бумаг, пополнения инвестиционного счёта и переводов средств) в случае недружественных государств, таких как, например, США, похоже, и не очень легально.

Второй вариант — стать так называемым квалифицированным инвестором и приобретать иностранные ценные бумаги через российских брокеров, у которых есть возможность заключать сделки напрямую на иностранных биржах.

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Но к квалифицированному инвестору есть ряд требований: нужно иметь либо экономическое образование или аттестат специалиста финансового рынка, либо подтверждённый опыт работы в инвестиционных компаниях или за год до получения статуса квалифицированного инвестора совершить сделки с ценными бумагами или деривативами на сумму от 6 млн рублей. При этом каждый месяц должно быть не менее одной сделки, а каждый квартал — в среднем не менее 10 сделок.

Интересно, что практически в каждом руководстве а-ля «как стать инвестором и зарабатывать на бирже» авторы настойчиво предупреждают новичков, что инвестировать в высокорисковые активы нужно только свободные средства, потеря которых не скажется на достатке игрока в случае неудачи. Иными словами, если потенциальный инвестор живёт от зарплаты до зарплаты, об игре на бирже даже думать не стоит.

Инвестор из Осокина

Согласно официальной биографии, нынешний сельский глава отнюдь не экономист — в 1995 году он закончил Омский государственный аграрный университет по специальности «инженер-механик». Нет в ней сведений и о курсах повышения квалификации или курсах экономистов и инвесторов. Отработав шесть лет механиком тракторной бригады ЗАО «Осокинское», в 2001 году Сергей Елистратов стал главой Осокинского сельского поселения, и до последнего времени в его трудовой книжке иных записей не было.

Село Осокино — это пять улиц и, согласно последним публичным данным, менее полутора тысяч человек населения. По данным единственной опубликованной на сайте администрации поселения декларации чиновника — за 2022 год, — официальный доход Елистратова составил 590 тыс. рублей, что меньше 50 тыс. рублей в месяц.

При этом в собственности у осокинского главы то ли 1/2, то ли 1/4, то ли 3/4 (даже из декларации не понять) участка земли площадью 50 гектаров. Кроме них, 20 соток приусадебного участка, дом площадью 31 кв. метр и старенький УАЗ-31512. Также в пользовании у чиновника восемь соток земли и 72-метровая квартира. Судя по этой же отчётности, его супруга не владеет ничем, а живущая в Омске 24-летняя дочь в ней и вовсе не указана.





Кстати, сведения о владении акциями, которые Елистратов, по данным СМИ, приобрёл в 2022 году, в отчётности тоже отсутствуют. Похоже, что глава поселения проявлял интерес к криптовалюте и профильным инструментам.

— Это уже старая, известная практика, когда чиновники пытаются легализовать теневой доход с помощью подобных инструментов, — рассказал Life.ru председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. — Ещё с советских времён чиновники сначала "выигрывали" на скачках, потом — в 90-х — в казино, сейчас либо акции "удачно" продают, либо криптовалюту. С деньгами идут в налоговую, там их легализуют и уже потом фиксируют в декларации о доходах. На вопрос, откуда вдруг появилась круглая сумма денег, ответ — инвестировал, заработал.

Почему уволенный по статье Елистратов вернулся на должность

Чтобы снять Сергея Елистратова с должности, прокуратуре пришлось побороться с Советом депутатов Осокинского сельского поселения сначала в районном, а позже и в областном суде. Получив весной этого года представление Калачинской межрайонной прокуратуры, народные избранники не стали снимать главу поселения, а просто указали ему на недопустимость нарушений законодательства о противодействии коррупции впредь.

В итоге уволить чиновника удалось лишь после тяжбы — в июне этого года. А уже в сентябре Совет депутатов провёл выборы главы поселения и единогласно проголосовал за Елистратова — такая возможность прописана в Федеральном законе 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Село Осокино. Фото © Yandex.ru/maps

Возвращение главы Осокина официальные ресурсы приветствовали. В районе отмечают, что Елистратов руководит селом уже более 20 лет, и называют крепким хозяйственником. Однако, судя по форумам в Интернете, не все жители разделяют эту радость. На местных площадках пишут, что при нём в селе закрылась местная птицефабрика, которая давала работу более чем 200 семьям.

Кроме того, по данным СМИ, исполняя региональный проект «Чистая вода», осокинские власти срезали в селе бесплатные водоразборные колонки, из которых пило воду всё Осокино. Вместо них теперь к домам подводят водопровод, но завести трубы в дом уже стоит денег — 40 тыс. рублей. И не каждое домохозяйство не самого богатого района области готово найти такие средства.

Куда смотрит глава Калачинского района Фридрих Мецлер

Глава Калачинского района — Фридрих Мецлер — по идее должен был отреагировать на странную ситуацию с главой Осокинского поселения, которая бросает тень не только на осокинского главу, но и на Мецлера и весь район. Но никакой реакции не последовало, более того, оказалось, он и сам на днях переизбрался в главы района похожим, довольно туманным образом.

28 августа жители Калачинского района узнали, что Мецлер досрочно ушёл в отставку, и тогда же стало известно почему — на 30 августа были назначены выборы, которые он благополучно выиграл. Весь избирательный процесс в публичном поле занял всего два дня. Нового старого начальника района избирала специально созванная комиссия — прямых выборов муниципальных чиновников в районе нет.

Фридрих Мецлер. Фото © Telegram / Фридрих Мецлер

— Учитывая, как быстро всё произошло и что официальные источники до последнего молчали о подготовке выборов, можно предположить, что это было сделано намеренно, — рассказал Life.ru представитель Совета депутатов Калачинского городского поселения Виталий Поддубиков. — Жителям района в очередной раз показали, что их мнение власти совершенно неинтересно.

При этом проблем в районе, по словам депутата, более чем достаточно. Официальные СМИ публикуют только позитивную повестку, в то время как многие местные жители откровенно жалуются на работу Калачинской администрации. Зримым подтверждением народного недовольства является множество уголовных дел, заведённых по целому ряду федеральных и региональных проектов, реализуемых в районе.

— У нас есть специальная процедура. В соответствии с Уставом Калачинского района раз в год глава района отчитывается перед Советом депутатов о своей деятельности. Если Совет дважды ставит ему «неуд», его отправляют в отставку. В соседнем районе так уже поступали, — говорит Виталий Поддубиков. — Но в Калачинском районе Совет из года в год принимает решение «информацию главы принять к сведению». То есть коллеги каждый раз избегают давать оценку работе Мецлера. И почему-то надзорные органы из раза в раз не придают этому обстоятельству никакого значения. Я каждый день работаю с населением. Всё это вызывает у людей большие вопросы и к главе, и к депутатам.

В соцсетях многие жители Калачинского района досрочное сложение полномочий Фридрихом Мецлером приняли за чистую монету и искренне радовались. Фото © VK / ЧП Калачинск

К слову, Калачинский район Омской области, куда входят 12 сельских и одно городское поселение, в областной прессе уже давно называют «самой тихой «гаванью» для жуликов и воров Омской области».

Авторы Евгений Кузнецов