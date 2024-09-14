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14 сентября, 17:48

Белоусов поручил проверить данные о гибели бойцов с позывными Эрнест и Гудвин

Министр обороны России Андрей Белоусов взял на личный контроль ситуацию, связанную с информацией о гибели военных с позывными Эрнест и Гудвин. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Белоусов поручил заместителю министра обороны Российской Федерации — начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генерального штаба ВС РФ — первому заместителю министра обороны РФ генералу армии Валерию Герасимову совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ России в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа», — сказали там.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели операторов беспилотников Первой Славянской бригады с позывными Эрнест и Гудвин. По данным журналистов, за критику командиров их принудительно расформировали и направили в штурмовое подразделение, которое понесло потери живой силы при захвате Украинска на Красноармейском направлении.

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Ранее стало известно, что доброволец из Мурманска Владимир Ханжиян с позывным Хан, который получил известность после трогательного послания на стене одного из домов в курском приграничье, погиб в боях с силами ВСУ. История Хана и его сослуживцев с позывными Кот и Зефир тронула Россию в середине августа. Солдаты заняли позицию в одном из домов села Коровяковка, а после — извинились перед хозяевами.

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Александра Мышляева
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