Белоусов поручил проверить данные о гибели бойцов с позывными Эрнест и Гудвин

Министр обороны России Андрей Белоусов взял на личный контроль ситуацию, связанную с информацией о гибели военных с позывными Эрнест и Гудвин. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Белоусов поручил заместителю министра обороны Российской Федерации — начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генерального штаба ВС РФ — первому заместителю министра обороны РФ генералу армии Валерию Герасимову совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ России в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа», — сказали там.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели операторов беспилотников Первой Славянской бригады с позывными Эрнест и Гудвин. По данным журналистов, за критику командиров их принудительно расформировали и направили в штурмовое подразделение, которое понесло потери живой силы при захвате Украинска на Красноармейском направлении.