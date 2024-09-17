Выглянули и назад: Почему астронавты Polaris Dawn побоялись отлететь от корабля Их внекорабельная деятельность настолько отличалась от привычной, отработанной схемы работы космонавтов и астронавтов в открытом космосе, что заслуживает подробного объяснения. 16 сентября, 21:23 В SpaceX считают, что создали новый шедевр в мире скафандров. X / SpaceX

То, что увидел мир 12 сентября 2024 года во время трансляции с высоты 1400 километров над Землёй, вдохновило многих на создание космических мемов из серии "ожидание и реальность". И действительно, когда миссия Polaris Dawn анонсировалась, то на художественных изображениях запланированный выход в открытый космос выглядел несколько не так, как происходил на самом деле. На иллюстрациях астронавт — в свободном плавании возле корабля, по факту и Джаред Айзекман, и Сара Гиллис лишь выглянули из Crew Dragon и даже не полностью высунули ноги. Они всё время держались за поручни. И это вызвало вопрос: почему потребовалась такая осторожность, когда даже во время самых первых в истории выходов в открытый космос всё было гораздо более смело и эффектно?

Первое, на что в этом смысле необходимо обратить внимание, — конструкция скафандра. Она совершенно новаторская и экспериментальная. Это недавно представленный шедевр от компании SpaceX, который и нужно было испытать. Он кардинально отличается от тех "выходных" скафандров, в которых космонавты и астронавты работают за пределами Международной космической станции. В SpaceX очень хотели сделать что-то не такое громоздкое, что-то более лёгкое, удобное и красивое. И первое, что бросается в глаза, — отсутствие за спиной массивного ранца с автономной системой жизнеобеспечения. Кислород и всё остальное, что необходимо, поступает через «пуповину» — шланг, который пристёгивается к скафандру в области ноги. И это единственный в этом скафандре способ поддержания жизни. Другого варианта нет даже на случай нештатной ситуации.

Скафандр SpaceX для выхода в открытый космос (художественное изображение). Фото © teslarati

Что хотелось бы напомнить: совершенно негромоздкими, мягкими были и скафандры первого в истории человека в открытом космосе Алексея Леонова и полетевшего вскоре после него Эдварда Уайта. У них обоих в далёком 1965 году была предусмотрена подача кислорода через шланг. Но, что принципиально важно отметить, это не было единственным вариантом. У Леонова в скафандре «Беркут» приоритетная, основная система жизнеобеспечения была в ранце за спиной, а кислород по шлангу был возможен лишь как запасной вариант на случай какой-то аварии. У Уайта подача кислорода через шланг была основным способом жизнеобеспечения, тем не менее была и небольшая автономная аварийная система. Хоть на полчаса, но была. И если бы (упаси Космос) шланг вдруг отстегнулся, то человек не остался бы без кислорода и самым главным было бы схватиться за этот фал, чтобы не улететь в бездну и как можно скорее вернуться обратно в корабль.

А когда у тебя, кроме «пуповины», вообще ничего нет, то это уже другая ситуация. Притом интересно, как сделан фал, от которого зависит жизнь астронавта в скафандре SpaceX: что, если он в космосе, допустим, как-то закрутится, перекрутится, где-то пережмётся? Может ли это затруднить подачу кислорода?

— Осторожная внекорабельная деятельность астронавтов Polaris Dawn связана в первую очередь с тем, что никакой страховки у космонавтов не было. Ни фалов, ни лебёдки, ничего такого. Была, действительно, только «пуповина» шланга. Ввиду того что «пуповина» у них вышла довольно жёсткой, её закручивание было не рекомендовано — это могло привести к пренеприятным последствиям, вплоть до гибели Айзекмана или Гиллис, — прокомментировал эксперт в области космонавтики, научный журналист Роман Белоусов.

Стоит упомянуть, что ранее в интервью Life.ru космонавт Михаил Корниенко выразил убеждение, что по причине полной зависимости от шланга «выходной» скафандр SpaceX совершенно не годится для использования на больших космических станциях.

Ещё один момент — у скафандра нет жёсткого каркаса, и нужно было посмотреть, насколько его раздует в условиях полного отсутствия внешнего давления в космическом вакууме. Напомним, именно так произошло с Леоновым и это была очень серьёзная нештатная ситуация. Судя по тому, что было видно во время трансляции миссии Polaris Dawn, некая скованность в движениях астронавтов в открытом космосе имела место.

Скафандр для выхода в открытый космос от компании SpaceX (художественное изображение). Фото © Shutterstock / FOTODOM / Paopano

И третьей важнейшей задачей миссии было проверить, как поведёт себя люк космического корабля в условиях жестоких температурных перепадов в космосе и, как следствие, деформаций. Crew Dragon перед выходом астронавтов полностью разгерметизировали, все четверо астронавтов были в «выходных» скафандрах. Точно так же было во время выхода в открытый космос Эдварда Уайта. У Леонова и его напарника, командира Павла Беляева, было не так: у них в корабле «Восход-2» был переходной, шлюзовой отсек — мягкая труба, копии которой можно увидеть в музеях (реальную перед спуском на Землю отстыковали, и она сгорела в атмосфере). Поэтому сам корабль, где Леонова ожидал Беляев, оставался герметично закрытым.

Интересно, что во время полёта Уайта ему и его напарнику Джеймсу Макдиввиту было тяжело открывать и закрывать люк, и впоследствии американская астронавтика пришла к выводу, что лучше иметь шлюзовой отсек, как было у Леонова с Беляевым. Более того, по современным стандартам NASA вообще не допускается выход из корабля в открытый космос, если у корабля нет этого шлюзового отсека. Как объясняют эксперты, это нарушение Договора о принципах деятельности государств по исследованию космоса 1967 года.

— Хотя Polaris Dawn — частная миссия, но она была запущена с соизволения NASA и Международной авиационной федерации (FAI). Соответственно, шлюзование должно было быть, но на него наплевали из-за того, что русским и китайцам в принципе всё равно, что там будет с миллиардерами — раздавит их вода в игрушечном батискафе или они умрут в открытом космосе. Это, конечно же, опасный прецедент, но он преследует только одну идею — сделать исполнителем госзаказа на скафандры для NASA именно SpaceX, — заверил эксперт.

Авторы Адель Романенкова