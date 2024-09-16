Трое детей пострадали при нападении с молотком в коррекционной школе Челябинска

Трое детей, по данным SHOT , ранены в результате нападения в челябинской школе. Сегодня утром один из учеников пронёс в класс молоток и нож. Одна из пострадавших школьниц в тяжёлом состоянии

Инцидент произошёл на первом уроке в коррекционной школе № 68. Парень достал молоток и на уроке набросился на других ребят. Его одноклассница в реанимации, ещё двух пострадавших (парня и девочку) осматривают на месте. В школе работают следователи.