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16 сентября, 06:23

Трое детей пострадали при нападении с молотком в коррекционной школе Челябинска

Трое детей, по данным SHOT, ранены в результате нападения в челябинской школе. Сегодня утром один из учеников пронёс в класс молоток и нож. Одна из пострадавших школьниц в тяжёлом состоянии

Инцидент произошёл на первом уроке в коррекционной школе № 68. Парень достал молоток и на уроке набросился на других ребят. Его одноклассница в реанимации, ещё двух пострадавших (парня и девочку) осматривают на месте. В школе работают следователи.

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Life.ru

Николай Рюмин
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