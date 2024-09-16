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16 сентября, 06:31

Напавшего с молотком челябинского школьника задержали, на место едут психологи

SHOT: 13-летний мальчик задержан за нападение с молотком в школе Челябинска

За нападение на одноклассников в Челябинске задержан 13-летний мальчик По данным SHOT, ученик коррекционной школы смог пронести через охрану молоток в рюкзаке. Подросток достал своё оружие около 9 утра по местному времени. На уроке он начал избивать им одноклассников. Всего пострадали трое учеников (две девочки и мальчик).

Окно коррекционной школы в Челябинске, где произошло нападение с молотком. Фото © SHOT

Окно коррекционной школы в Челябинске, где произошло нападение с молотком. Фото © SHOT

Пока задержанный ученик находится в школе с полицейскими. На месте ждут психологов.

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Life.ru

Матвей Константинов
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