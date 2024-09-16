Напавшего с молотком челябинского школьника задержали, на место едут психологи
SHOT: 13-летний мальчик задержан за нападение с молотком в школе Челябинска
За нападение на одноклассников в Челябинске задержан 13-летний мальчик По данным SHOT, ученик коррекционной школы смог пронести через охрану молоток в рюкзаке. Подросток достал своё оружие около 9 утра по местному времени. На уроке он начал избивать им одноклассников. Всего пострадали трое учеников (две девочки и мальчик).
Окно коррекционной школы в Челябинске, где произошло нападение с молотком. Фото © SHOT
Пока задержанный ученик находится в школе с полицейскими. На месте ждут психологов.
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Life.ru