Напавшего с молотком челябинского школьника задержали, на место едут психологи

За нападение на одноклассников в Челябинске задержан 13-летний мальчик По данным SHOT, ученик коррекционной школы смог пронести через охрану молоток в рюкзаке. Подросток достал своё оружие около 9 утра по местному времени. На уроке он начал избивать им одноклассников. Всего пострадали трое учеников (две девочки и мальчик).